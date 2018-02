La redazione ha una nuova ossessione: quella per i prodotti beauty biologici, realizzati con ingredienti naturali certificati che non contengono elementi dannosi né per la pelle né per l’ambiente. I migliori hanno un buon inci (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) e non contengono alcuni ingredienti che possono nuocere alla salute, come i cessori di formaldeide, i parabeni e i chelanti Edta.

Dr. Hauschka, Bakel, Weleda & co: ecco i 10 must-have da comprare subito.

Weleda è da anni leader nella cosmesi naturale. È specializzata nella produzione di prodotti eco-bio completamente privi di sostanze chimiche, oli minerali, fragranze e conservanti sintetici. I cosmetici contengono solo principi attivi naturali, estratti vegetali puri derivati da coltivazioni biodinamiche, da piantagioni biologiche o da raccolta spontanea certificata e controllata e vengono aromatizzati con soli oli essenziali naturali e sicuri. Nessun ingrediente utilizzato o prodotto finito è testato sugli animali.

Madara è una giovane azienda che produce cosmetici eco bio a Riga, in Lettonia. Formulazioni naturali, piante e fiori del Baltico e antiche tradizioni si fondono insieme per dare vita a una linea di cosmetici che ha già ricevuto molti consensi e prestigiosi riconoscimenti internazionali. I prodotti Madara Cosmetics contengono ingredienti naturali, erbe, fiori, frutta, vegetali, bacche e semi ricchi di vitamine e nutrienti, e sono privi di parabeni, dei derivati del petrolio e sono assolutamente cruelty-free.

Farmacia Piazza di Spagna ha creato una linea di prodotti a base di ingredienti naturali, con profanazioni ricercate e oli vegetali pregiati. Tutti i prodotti sono privi di parabeni, petroli e siliconi.

Dr. Hauschka sviluppa preparati a base di ingredienti naturali dal 1935. Una cosmesi complementare a sostegno della salute. Pregiati estratti vegetali, oli essenziali ottenuti da piante officinali selezionate, caratterizzano l’intera gamma dei trattamenti Dr.Hauschka ai quali si aggiungono pregiate cere e altri ingredienti naturali come farina di mandorle, seta e pigmenti minerali. Tutta la gamma Dr. Hauschka è priva di conservanti, coloranti, profumazioni sintetiche, oli minerali, parabeni, siliconi e Per ed è certificata Natrue BDIH.

Bakel è una linea skincare di lusso che vanta solo ingredienti che apportano reali benefici alla pelle e dall’efficacia scientificamente provata. Priva di conservanti, coloranti, profumi sintetici, derivati dal petrolio, siliconi, alcool, PEG, PPG, metalli pesanti.

Lavera propone una gamma di cosmetici ecobio sicuri e a buon prezzo per la cura della persona. La linea, prodotta in Germania, è certificata BDIH e Nature e i prodotti rispettano tutti gli standard della cosmesi naturale. Le formule sono delicate, non aggressive e sono dermatologicamente testate, ideali anche per le persone con allergie o intolleranze cutanee. Le materie prime sono naturali e derivano principalmente da agricoltura biologica controllata e raccolta selvatica certificata. Lavera non sperimenta i suoi prodotti sugli animali, non utilizza ingredienti geneticamente modificati, colori artificiali o conservanti. I prodotti sono testati da volontari e quasi tutta la linea è vegan.

Phytorelax Laboratories è un marchio italiano di cosmetica naturale della casa produttrice Harbor. Innovazione, naturalità, benessere e attenzione alle materie prime sono da sempre i principi della filosofia aziendale. Phytorelax Laboratories rappresenta una cosmetica ricercata ma accessibile, declinata in prodotti innovativi ed efficaci frutto di un dialogo continuo tra natura, scienza e design.

Mossa Cosmetics è caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo ed è dedicata a prevenire e rallentare i processi di invecchiamento della pelle. Tutti i cosmetici bio sono certificati EcoCert e contengono gli estratti di particolari bacche, selvatiche e da giardino, coltivate e raccolte nelle regioni nordiche – bacche di rovo, lamponi, mirtilli, more, bacche di rosa canina, ribes, bacche di olivello spinoso, bacche di sorbo selvatico, mirtilli rossi, mirtilli selvatici ecc.

Oyuna Organic Cosmetics è la rivoluzione italiana della cosmesi eco biologica con formulazioni all’avanguardia e materie prime raffinate ed accuratamente selezionate che, grazie all’esperienza dei formulatori, si traducono in cosmetici efficaci, piacevoli ed innovativi. Tutti i cosmetici Oyuna sono certificati Natrue e ricchi di ingredienti biologici.

L’Occitane propone prodotti di bellezza e profumi sensoriali di alta qualità, ispirati all’arte di vivere mediterranea e elaborati secondo i principi della fitoterapia e dell’aromaterapia. Dalla sua creazione nel 1976, L’Occitane coltiva dei valori semplici: l’autenticità, il rispetto e la sensorialità.