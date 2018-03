Chi ben comincia è a metà dell’opera recita un famoso proverbio, e anche a dieta, in effetti, vale la stessa regola. Per dimagrire e ritrovare la silhouette desiderata, infatti, partire con il piede giusto è fondamentale. Stress, scarsa motivazione e obiettivi poco realistici, infatti, possono mettere a repentaglio anche quelle che sulla carta sembrano essere le migliori intenzioni.

Se quindi pensate di dare inizio a una dieta, ecco le regole d’oro da rispettare per raggiungere i risultati sperati e non desistere a un passo dal via.

Scegliere il periodo giusto. Problemi sul lavoro, crisi sentimentali, dilemmi esistenziali… quando tutto va storto, spesso l’unica soluzione possibile sembra essere quella di mettersi a dieta, come capitava alla simpatica Bridget Jones. Tuttavia non c’è cosa peggiore che dare inizio a una dieta quando si è stressati: seguire un regime alimentare ipocalorico, infatti, richiede una buona dose di serenità altrimenti il rischio sarà quello di abbandonare tutto dopo pochi giorni.

Chiedere il parere di un esperto. Un'altra buona regola per partire con il piede giusto è quella di decidersi a interpellare un nutrizionista che possa essere d'aiuto a individuare un percorso ad hoc, in base alle esigenze personali. Avere uno schema da seguire, tra le altre cose, aiuterà sicuramente a portare avanti la dieta in modo più facile.

Non darsi obiettivi poco realistici. Attenzione anche agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Cercare di smaltire i chili di troppo in pochissimo tempo per rientrare nei vecchi jeans, o in vista della prova costume, può comportare una fatica inutile. Meglio puntare a un percorso step by step, fatto di piccoli obiettivi che aiuteranno però a mantenere il peso ideale a lungo.

Dieta sì ma anche nuove abitudini. Iniziare una dieta significa anche cambiare stile di vita: per questo è importante individuare, prima di mettersi a regime, le abitudini scorrette, come lo scarso movimento o la poca idratazione durante il giorno.

Imparare a fare la spesa. Altrettanto importante: la dieta inizia tra gli scaffali del supermercato, dove bisogna stare attentissimi a quello che si mette nel carrello. Per evitare tentazioni e per avere sempre a portata di frigo i cibi giusti, bisogna dunque imparare a fare una spesa intelligente e sana.

Fare pace… con la bilancia. Infine, il primo passo per iniziare la dieta è quello di salire sulla bilancia e guardare in faccia la realtà. Una volta iniziato il percorso, basterà poi pesarsi una volta a settimana per valutare il raggiungimento degli obiettivi.

