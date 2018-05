Camaleontica, sexy, immancabilmente rock: Kristen Stewart non ha mancato di stupire anche sulla Croisette, quando ha calcato il red carpet per la presentazione di Todos lo Sabien (Everybody Knows), il film di apertura del Festival di Cannes 2018. L’attrice indossava un abito nero Chanel autunno-inverno 2018/19, con gioielli e make-up della maison di cui è ambassador dal 2015.

Mentre a fotografi e amanti del gossip non sono sfuggiti gli sguardi ammiccanti tra lei e Cate Blanchett, presidente di giuria di Cannes 71, dalle beauty addicted non è passato inosservato il suo beauty look: ai capelli raccolti in una sofisticata banana frontale ha abbinato uno smokey eye nero notte scintillante di pagliuzze argento che certo non fa passare inosservato gli occhi magnetici della giovane star.

Se volete copiare il suo make-up, ecco i prodotti da utilizzare e qualche beauty tips della redazione.

Il beauty look di Kristen Stewart: l’incarnato

Pelle chiara e delicato effetto bonne mine per il viso della celebre Bella Swan. Indispensabile un primer, che uniformi l’incarnato e minimizzi le imperfezioni. The PoreProfessional Pore Pearl di Benefit nasconde i pori visibili, fissa il trucco e regala luminosità. Va usato prima del fondotinta per una lunga tenuta (36 euro).

Texture leggera ma ad alta tenuta, Crema Nuda di Giorgio Armani Beauty è una crema colorata che ricrea lo splendore sublime della pelle: idrata, corregge e uniforma, pur rimanendo incredibilmente trasparente. Impalpabile e morbidissima scivola e si fonde istantaneamente con la pelle come una crema da giorno. L’incarnato rivela uno splendore trasparente e leggermente colorato per un glow perfettamente naturale (103 euro).

Sempre all’insegna dell’effetto bonne mine la cipria in polvere libera: Peach Perfect di Too Faced è un prodotto fissante color pesca, leggera come una piuma e adatta a ogni pelle.Fissa il fondotinta e crea una base liscia e setosa per terra abbronzante, blush e illuminante, aiutando ad assorbire le untuosità e a ridurre l’effetto lucido per tutta la giornata (33 euro).

The Multiple di Nars è uno stick multi-utilizzo per gli occhi, le guance, le labbra e il corpo, che apporta volume e luce alla pelle, per un finish naturale e trasparente. Texture cremosa e colore trasparente, si fonde facilmente sulla pelle per creare zone di luce e definire o mettere in risalto il volto, su qualunque tonalità di pelle. Si applica con la punta delle dita sugli occhi, le guance, le labbra e il corpo si sfuma perfettamente grazie al calore della pelle (42 euro circa).

Il beauty look di Kristen Stewart: lo sguardo

Smokey eyes da replicare con la palette Les 4 Ombres de Chanel: la Road Movie contiene sia il nero che i nude. Le due tonalità intermedie si applicano in contrasto, mentre la tonalità scura è usata per intensificare, scolpire e dare profondità (52 euro).

Le pagliuzze d’argento che caratterizzano il trucco occhi dell’attrice? Si ottiene con Illusion d’Ombre di Chanel, un ombretto scintillante con una consistenza cremosa e setosa, dall’aspetto cipriato. Va applicato nella parte interna dell’occhio (30 euro).

Matita nera da passare all’interno della rima inferiore e superiore e generosa applicazione di mascara. Intenseyes di Dolce & Gabbana unisce volume seducente a pigmenti ultramarini per un effetto nero intenso. La formula flessibile dispiega le ciglia, le separa e dà volume, mettendole in risalto (40 euro circa).

Per le sopracciglia, Diorshow Bold Brow di Dior, che le rende istantaneamente più piene, più folte e più disciplinate. Il piccolo applicatore avvolge ogni fibra. Disponibile in quattro tonalità (30 euro circa).

Il beauty look di Kristen Stewart: le labbra

Il make-up tutto giocato sullo sguardo opta per labbra naturali, ottenute con un rossetto cremoso color nude. Tra le infinite proposte sul mercato, La Petite Robe Noire Lip Colour’Ink di Guerlain è un rossetto liquido con un finish colore puro ad intensità modulabile: una passata per labbra effetto bitten lips; due o tre passate per una copertura totale più sofisticata. La sua formula a 8 ore di tenuta rimane confortevole per tutto il giorno (27 euro circa).