Chi ha detto che per sposarsi si debba indossare necessariamente un paio di tacchi vertiginosi? Con le ciabatte da sposa, o meglio le slippers (come le chiamano gli inglesi), di un bianco assoluto stupirete tutti gli invitati (e soprattutto il compagno sull’altare) per il vostro look effortless chic.

Come abbinare queste ciabattine? L’ideale sarebbe completare il look con un leggerissimo slip dress in raffinata seta: il focus della mise sarà sui vostri piedi grazie ai preziosi dettagli presenti come perle e ricami dorati. E ricordate: con queste preziose scarpine sono da evitare, invece, gli abiti effetto “bomboniera” che necessitano invece di un’altissima décolleté per allungare la silhouette.

Vi piace l’idea? Ecco la selezione di ciabatte da sposa della redazione: Miu Miu, Roger Vivier, The Row…

Miu Miu

Ciabatta in pelle con perle e borchie (625 euro, su Mytheresa.com).

Nicholas Kirkwood

Ciabatta in pelle con perle sul tacco (495 euro, su Net-a-porter.com).

Roger Vivier

Ciabatta in pelle con fibbia squadrata di cristalli (1.100 euro).

The Row

Ciabatta in pelle con dettagli cut-out e fiocchi (800 euro, su Mytheresa.com).

Sanayi 313

Ciabatta in tessuto ottomano con ricamo dorato a forma di ciliegia (più info su www.sanayi313.com).