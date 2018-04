In redazione crediamo fermamente nella bellezza degli abiti da sposa colorati. Il bianco, quasi superfluo sottolinearlo, è certamente un classico senza tempo, ma il fascino delle sfumature è (concedeteci la licenza poetica) come trovare una stella marina in un oceano di avorio.

L’abito da sposa colorato ha avuto grande successo anche ad Hollywood: ci sono state tante dive che l’hanno scelto per il giorno del sì. Una su tutte: Elizabeth Taylor, che si sposò ben 8 volte, alcune delle quali scegliendo proprio abiti da sposa colorati. Per il matrimonio con il produttore cinematografico Michael Todd, celebrato ad Acapulco nel 1957, indossò un vestito in organza e seta con cappuccio nelle tonalità del verde. E il 15 marzo 1964, quando ha sposato per la prima volta Richard Burton, ha scelto il giallo.

Lunghi abiti eleganti proposti in avvolgenti e decise tonalità sono apparsi nelle collezioni Primavera-Estate 2018: è là che i designer esprimono al meglio le loro velleità artistiche. Queste creazioni di prêt-à-porter da sera sembrano pensate proprio per la sposa 2.0: indossando un abito colorato farete parlare a lungo del vostro matrimonio, e soprattutto della vostra forte personalità.

Da Elie Saab a Reem Acra, passando per Blumarine, Marchesa e Carolina Herrera: ecco 5 abiti colorati che farebbero il perfetto abito da sposa.

Blumarine

Carolina Herrera

Marchesa

Zuhair Murad

Reem Acra