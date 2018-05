Flower power! Quale momento migliore della primavera per riscoprire la propria femminilità? È giunta l’ora di indossare un abito a fiori: avere nell’armadio almeno un vestito con degli eleganti boccioli è d’obbligo per ogni amante della moda che si rispetti. Il nostro coup-de-couer? È per l’abito floreale visto sulla passerella del Secret Show di Dolce & Gabbana per la Primavera-Estate 2018. Colorato e sofisticato, è letteralmente “sbocciato” davanti ai nostri occhi.

Con un abito a fiori così d’impatto non avrete bisogno di aggiungere molto altro se non un cardigan cropped e un paio di ballerine metallizzate, da scambiare con un paio di altissimi sandali (i Tribute di Saint Laurent sono sempre tra i nostri preferiti) per un appuntamento speciale.

Ecco per voi una selezione degli abiti a fiori più belli: dai brand high-street a quelli di lusso vi troverete nel bel mezzo di una grandiosa fioritura, garantito.

Dolce & Gabbana

Abito a fiori in chiffon di seta stampata (1.950 euro).

Zimmermann

Abito a fiori in georgette di seta (995 euro, su Net-a-Porter.com).

Mother of Pearl

Abito a fiori in seta con metà corpo centrale increspato (675 sterline).

Topshop

Abito a fiori d’ispirazione bohémien (38 euro).

Zara

Abito a portafoglio con stampa floreale (29,95 euro).