Carnagione olivastra, sguardo intenso e fisico minuto: Alicia Vikander è senza dubbio la star del momento.

L’attrice svedese, premio Oscar nel 2016, è impegnata in questi giorni nel tour di presentazione di Tomb Raider, prequel della pellicola nata dall’omonimo videogame; e se nel film veste i panni dell’impavida archeologa Lara Croft, sui red carpet incanta indossando con eleganza meravigliose creazioni di Haute Couture.

Louis Vuitton, la griffe d’eccellenza che ha firmato molti dei suoi look più memorabili, l’ha infatti scelta come ambassador, ruolo che ad Alicia Vikander calza – è proprio il caso di dirlo – alla perfezione. Sposata con l’attore irlandese Michael Fassbender, la seducente interprete di Lara Croft, complici una grazia innata e uno stile deliziosamente bon ton, è oggi annoverata, a buon diritto, tra le celebrities più chic.

Eccola allora in alcuni dei suoi look più belli.

Alicia Vikander: i look più belli. A Los Angeles alla première di Tomb Raider

Alla presentazione del film a Los Angeles, l’attrice ha indossato un sontuoso long dress con ricami metallizzati firmato da Louis Vuitton, maison della quale è ambassador.

Alicia Vikander: i look più belli. Alla première londinese di Tomb Raider

Tra gli abiti più ammirati indossati dall’attrice in questi ultimi giorni sui red carpet delle diverse première, c’è quello con un elegante stampa floreale (sempre griffato Louis Vuitton).

Alicia Vikander: i look più belli. A Madrid alla première di Tomb Raider

Per la prima spagnola del film, Alicia Vikander ha invece puntato su un mini dress con ampie maniche e cintura in vita, firmato Chloé.

Alicia Vikander: I look più belli. Ai Golden Globes 2018

Abito dalla raffinata allure retrò, con ricami luminosi e trasparenze, firmato Louis Vuitton: è il look sfoggiato dall’attrice sul red carpet dei Golden Globe Awards 2018.

Alicia Vikander: i look più belli. Nel 2016 sul red carpet degli Oscar

Anche in occasione dei prestigiosi Academy Awards, che la videro vincitrice di un Premio Oscar come migliore attrice non protagonista, la bella attrice svedese scelse Vuitton indossando un meraviglioso abito con corpetto e ampia gonna nelle tonalità del giallo, impreziosito da sofisticate applicazioni.

Alicia Vikander: i look più belli. Nel 2016 al Vanity Fair Oscar Party

Dopo la premiazione degli Academy Awards, al tradizionale party post cerimonia, l’attrice incanta i presenti con un altro abito di Vuitton: questa volta un long dress nero interamente ricoperto di paillettes.

Alicia Vikander: i look più belli. Nel 2016 al Women in Film Cocktail Party

Delicate fantasie floreali su fondo celeste e romantici volant, per l’abito firmato Erdem e indossato dall’attrice di Tomb Raider all’annuale cocktail party di Women in Film.

Alicia Vikander: i look più belli. Nel 2015 al Festival del Cinema di Venezia

Anche sul red carpet della Laguna, la star incantò fotografi e presenti con una creazione Louis Vuitton: un meraviglioso abito new romantic, con ricami e maniche a sbuffo.

Alicia Vikander: i look più belli. Nel 2013 alla cerimonia di premiazione per gli Oscar

Raffinatissimo e seducente, l’abito in pizzo celeste firmato Elie Saab Couture indossato dall’attrice alla serata degli Oscar.

Alicia Vikander: i look più belli. Nel 2013 ai British Academy Film Awards

In occasione dei BAFTA Awards nel 2013 Alicia Vikander scelse un abito total black, dalla linea essenziale e molto chic, firmato Christian Dior abbinato a décolleté nere.