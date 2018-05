Quando si parla di anniversario di matrimonio, gli auguri sono d’obbligo, per accompagnare il regalo con un biglietto, o anche solo per un messaggio che esprima la gioia per questa bella ricorrenza: le frasi per genitori, amici, suoceri e nonni che festeggiano possono essere aforismi, citazioni celebri o tutta farina del vostro sacco, l’importante è che siano gioiose e sincere.

Naturalmente, in base ai destinatari, le frasi per anniversario di matrimonio posso avere un tono differente: rispettose e un po’ più formali per i suoceri, partecipi e personali per i genitori, tenere e affettuose per i nonni, divertenti e colloquiali per gli amici.

A corto di idee? Ecco qualche spunto con frasi per genitori, amici, suoceri e nonni in caso di anniversario di matrimonio!

Frasi per l’anniversario dei genitori

Per le nozze d’argento: “Cari mamma e papà, la medaglia d’argento l’avete conquistata, ora allenatevi per salire sul podio a ricevere l’oro. Auguri e congratulazioni!”.

“La scalata è stata lenta, ma ormai siete giunti alla vetta: non vi resta che godervi il panorama. Buon anniversario!“.

“Gli anni passano ma il vostro amore sembra sempre più forte. Buon anniversario!“.

“Vi ringrazio per avermi insegnato, in questi X anni di matrimonio, cosa significa volersi bene“.

“I legami più profondi non sono fatti né di corde, né di nodi, eppure nessuno li scioglie” (Lao Tzu).

Frasi per l’anniversario degli amici

“Un matrimonio felice è una lunga conversazione che sembra sempre troppo breve” (Andrè Maurois).

“Si dovrebbe essere sempre innamorati: ecco perché non bisognerebbe mai sposarsi…” (Oscar Wilde).

“Ricordo ancora quel giorno: speravo fosse una multa, invece era l’invito al vostro matrimonio… Buon anniversario ai miei amici più cari“.

“Prima del matrimonio tenete gli occhi ben aperti. Dopo chiudetene uno” (Benjamin Franklin).

Frasi per l’anniversario dei suoceri

“Con l’augurio che l’amore e la felicità che vi hanno accompagnati siano sempre più grandi, buon anniversario!“.

“Un augurio affinché il vostro anniversario sia il rinnovo di una dolce promessa“.

“Vi auguro con tutto il cuore che nella vostra vita tutto avvenga come nel mondo della matematica: i dolori sottratti, le gioie addizionate, l’amore moltiplicato e diviso per due“.

“La vostra vita in comune è un esempio per tutti coloro che iniziano un percorso insieme. Congratulazioni e tanti auguri“.

Frasi per l’anniversario dei nonni