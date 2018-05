L’anniversario matrimonio è un momento di gioia per la coppia, da festeggiare tête-à-tête o insieme ad amici e parenti, scambiandosi regali e biglietti con le frasi più belle per lui e per lei, adatte a fare gli auguri e a dimostrare tutto l’amore e la passione nonostante gli anni che passano.

Le frasi d’amore per lui e per lei per l’anniversario di nozze possono essere frasi celebri, aforismi o anche parole molto personali che scaturiscono dal cuore, l’importante è che siano sincere e raccontino qualcosa della vostra storia.

Siete a corto d’ispirazione? Ecco qualche spunto per le frasi più belle per lui e per lei da dedicare all’anniversario di matrimonio.

Anniversario matrimonio: le frasi più belle per lui

“Dopo tanti anni passati insieme mi basta ancora solo un tuo sorriso al mattino per essere felice tutto il giorno. Ti amo, buon anniversario”

“Da quando ci siamo sposati il tempo è volato, sono stati anni meravigliosi! Ad altri mille anniversari… Tanti auguri amore mio”

“I grandi amori sono sempre in cammino” (Alda Merini)

“Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare insieme a lui” (Albert Camus)

“Oggi festeggiamo l’anniversario del giorno più bello della nostra vita, quello in cui abbiamo scelto di trascorrerla insieme! Auguri, amore mio”

“Un matrimonio di successo richiede l’innamorarsi molte volte, sempre della stessa persona” (Mignon McLaughlin)

Anniversario matrimonio: le frasi più belle per lei