“La giovinezza è già nella mia pelle”. Monica Bellucci, nominata recentemente Face Care Ambassador di NIVEA, non ha alcun dubbio: la nuova linea NIVEA Anti Age Hyaluron Cellular Filler aiuta le donne a sentirsi bene con se stesse, permettendo loro di avere una pelle più tonica e senza rughe, rispettando però la naturale biologia della pelle. I nuovi prodotti anti-age di NIVEA sono stati presentati durante un evento esclusivo che si è tenuto presso Palazzo Reale a Milano alla presenza dell’attrice italiana, protagonista anche della campagna promozionale di Anti Age Hyaluron Cellular Filler.

“NIVEA ha sempre fatto parte della mia vita e di quella della mia famiglia e ancora oggi è essenziale nella mia beauty routine“, ha spiegato la Bellucci, “Collaborare a questo progetto mi rende orgogliosa perché NIVEA vuole ispirare le donne a sentirsi giovani ogni giorno, perché è quello che abbiamo dentro che ci rende belle fuori”.

Cosa rende le creme da giorno, da notte, il siero e le perle anti-age di NIVEA così speciali ed efficaci da essere scelte da Monica Bellucci? La Redazione di DireDonna ha provato per voi le creme e il siero della linea Hyaluron Cellular Filler + Rassodante e di seguito trovate tutte le informazioni sui prodotti, la loro composizione e la nostre recensione a riguardo.

NIVEA Anti Age Hyaluron Cellular Filler: prodotti e ingredienti

La nuova linea Anti Age Hyaluron Cellular Filler di NIVEA segue l’ultimo trend di successo nella cura del viso contro le rughe e l’invecchiamento, ossia andare ad agire sulle cellule, garantendo un risultato più efficace e naturale. Le creme da giorno, da notte, il siero, le perle e gli altri prodotti della nuova gamma NIVEA Hyaluron Cellular Filler, infatti, hanno una formulazione speciale che stimola la produzione naturale di acido ialuronico nelle cellule della pelle per riattivare i naturali processi di idratazione cutanea e rinnovamento cellulare che permettono di rendere il volto più tonico e senza rughe.

Questa particolare formula Cellular Active System è composta da tre ingredienti che è possibile trovare nei prodotti di NIVEA Hyaluron Cellular Filler: creatina, che dà energia alla pelle, acido ialuronico, che ha un effetto profondamente idratante, e l’estratto di magnolia, potente anti-ossidante.

La gamma di prodotti anti-età di Nivea, inoltre, si divide in tre linee:

Hyaluron Cellular Filler + Rassodante: stimola la produzione di acido ialuronico nel profondo delle cellule, riempendo le rughe, rimpolpando la pelle e migliorando il tono. È formata da una crema giorno, una crema notte, siero concentrato e contorno occhi.

stimola la produzione di acido ialuronico nel profondo delle cellule, riempendo le rughe, rimpolpando la pelle e migliorando il tono. È formata da una Hyaluron Cellular Filler + Volumizzante rimodellante: stimola la produzione di acido ialuronico e collagene, riempendo le rughe, ridefinendo i contorni del viso e dando a questo una sensazione di effetto lifting. È formata da una crema giorno, una crema notte e perle giorno e notte.

stimola la produzione di acido ialuronico e collagene, riempendo le rughe, ridefinendo i contorni del viso e dando a questo una sensazione di effetto lifting. È formata da una e Cellular Filler + uniformante della pigmentazione: è un fluido colorato che corregge le imperfezioni per rendere la pelle radiosa.

NIVEA Anti Age Hyaluron Cellular Filler: beauty routine e recensione

Noi di DireDonna abbiamo provato per voi la crema da giorno, la crema da notte e il siero concentrato della linea Hyaluron Cellular Filler + Rassodante, scelta anche da Monica Bellucci. Ecco le caratteristiche dei vari prodotti anti-età di NIVEA.

Siero concentrato anti-rughe

Dopo avere applicato il contorno occhi, la vostra routine di bellezza quotidiana dovrebbe includere l’utilizzo del siero concentrato anti-rughe. Il siero va abbinato alla crema per ottenere un risultato veramente efficace: il siero, infatti, agisce più in profondità rispetto alla crema, garantendo una maggiore riattivazione di acido ialuronico nelle cellule e agendo più velocemente e in modo più duraturo sulla pelle.

Il siero di Nivea va applicato quotidianamente dopo essersi puliti bene viso, collo e décolleté e va a riempire le rughe, ridefinire l’aspetto del viso, migliorare il tono della pelle, ma anche a combattere i segni della stanchezza e a dare alla pelle un aspetto liscio e setoso. Profumato e incolore, il siero non lascia aloni né unge e può essere usato come base per make-up.

Crema da giorno Hyaluron Cellular Filler + Rassodante

È il prodotto preferito da Monica Bellucci e per questo motivo non può mancare nella sua beauty routine. La crema da giorno NIVEA anti-età va applicata ogni mattina sul viso, dopo un’accurata detergenza, e vedrete che i primi risultati sono visibili già dopo la prima applicazione. Non solo la sua composizione stimola le cellule della pelle a produrre naturalmente acido ialuronico, ma grazie ai filtri protettivi SPF15 UVA&UVB aiuta a proteggere la pelle da invecchiamento, danni cellulari e macchie cutanee causate da raggi UV.

La crema da giorno ha una texture setosa, è quasi inodore e rende fresca la pelle alla sua applicazione, idratandola e rendendola liscia e rassodata già dal primo utilizzo.

Crema da notte Hyaluron Cellular Filler + Rassodante

La sera, prima di andare a letto, è invece il momento di applicare la crema da notte Hyaluron Cellular Filler, che permette, durante le ore di sonno, di idratare a fondo la pelle e di farla apparire liscia e setosa. La crema da notte NIVEA anti-età ha una texture leggermente più corposa rispetto a quella da giorno ed è maggiormente profumata, ma alla sua applicazione si ha un’immediata sensazione di comfort e freschezza.