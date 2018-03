Gli appassionati di antiquariato aspettano con ansia la bella stagione: sono tanti, infatti, i mercatini da visitare in primavera in tutta Italia. Molti organizzatori propongono anche edizioni invernali, ma l’idea di una passeggiata al sole, con temperature miti, tra busti, quadri, armadi della nonna e abbigliamento vintage è allettante non solo per i fan dell’arredamento d’antan.

Del resto, tra le tendenze d’arredo più amate degli ultimi anni, c’è quella di abbinare mobili classici e moderni per creare uno stile affascinate ed eclettico. Si allungano le giornate e si susseguono le occasioni per fare acquisti o scoprire il mondo dell’antiquariato, tra appuntamenti di settore e amatissimi e storici mercatini delle pulci.

In attesa dei mercatini di Pasqua, del 1° maggio e dei ponti che ci permetteranno di passare qualche giorno di relax fuori città, scopriamo 5 mercatini dell’antiquariato da visitare in primavera.

