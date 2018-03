Quando si lavora, è sempre importante fare buona impressione sui propri colleghi e sui propri clienti, mettendo in mostra la propria capacità di dialogare e di condividere le proprie idee. Sopratutto i meeting e i convegni sono i luoghi in cui le nostre qualità dialettiche devono essere valorizzate con strumenti adeguati.

A proposito di questo, non molto tempo fa vi avevamo presentato PaperShow, un kit wireless che trasforma grafici cartacei in presentazioni multimediali. Oggi è invece la volta di ActracTable, una soluzione all-in-one davvero funzionale, applicabile in moltissimi contesti lavorativi.

Questo speciale tavolo multimediale è caratterizzato uno schermo touchscreen che riconosce immediatamente gli oggetti che vengono appoggiati sopra, creando una speciale luce che segue ogni movimento dell’oggetto. Il tutto viene garantito da quattro componenti: un computer, un videoproiettore, uno schermo e un tracking system.

Sul sito ufficiale le funzioni di ActracTable vengono mostrate in un video in cui il tavolo interagisce con un telefono cellulare: dopo averlo posizionato sullo schermo, si apre un menu attorno al cellulare, con il quale è possibile interagire con il solo tocco delle dita per ascoltare musica, vedere video o immagini e leggere addirittura gli SMS.

Purtroppo sul sito ufficiale della ditta Actracsys non ci vengono fornite informazioni sull’esistenza di una connessione Wi-Fi o Bluetooth con la quale il tavolo e il cellulare possano interagire; sta di fatto che ActracTable sembra essere una soluzione per presentare al meglio i propri prodotti: la stessa Actracsys fornisce una documentazione su alcuni studi che renderebbero ActracTable adatto come banco informazioni negli hotel e nelle fiere, attrazioni interattive nei musei, internet point ad accesso intuitivo e moltissimi altri.

Ecco il video in cui potrete vedere da vicino le caratteristiche di ActracTable: