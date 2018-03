Sembra che il sogno dei più esigenti videogamer si sia finalmente realizzato. Maingear Computer, azienda specializzata nella realizzazione di PC ad elevate prestazioni, ha infatti appena presentato il suo ultimo nato, rivolto direttamente ai giocatori incalliti, con l’obiettivo dichiarato di rappresentare lo stato dell’arte in termini di soluzioni per il gaming, l’Axess HD Gamer.

Si tratta di un vero e proprio sistema integrato, costruito attorno al cuore centrale, un computer con processore Core i7, con memoria RAM DDR3 fino a 12GB, due schede video nVidia Ge Force 9800 GT, drive Blu-Ray, 8 canali audio con pre-amp, uscita audio digitale, Internet TV, fino a 4TB di capienza del disco rigido e sistema operativo Vista Home Premium.

Per quanto riguarda la connettività abbiamo tutto quello che serve, e anche di più, per lavorare, anzi giocare, in rete: Gigabit Ethernet, otto porte USB 2.0, FireWire e porte eSATA, oltre ai classici DVI-D, VGA e HDMI per la connessione ad altre periferiche.

I prezzi? Beh le performance da urlo e le caratteristiche tecniche di questo splendido prodotto si pagano: si parte da 1.799 dollari per la versione base, fino ad arrivare a 6.000 dollari, attingendo all’ampia lista delle personalizzazioni.