C’è un detto che dice: quello che non si fa, non si sa. In altre parole, se una persona non compie un gesto, è impossibile che lo si venga a sapere. E questo è valido soprattutto per ciò che avviene in televisione.

Così, l’intervista di Guendalina Tavassi con la figlia Gaia a “Verissimo” era naturale che scatenasse le ire di Barbara D’Urso. Appena due giorni prima, infatti, Guendalina, ospite a Pomeriggio Cinque, aveva inscenato un’uscita dallo studio, motivandola con il fatto di non voler spettacolarizzare la propria prole.

Giustissimo abbiamo pensato tutti, compresa la stessa D’Urso che, pur stigmatizzando l’atteggiamento impulsivo di Guendalina, aveva chiarito subito con lei richiamandola al centro dello studio. Però, l’intervista a Silvia Toffanin solo due giorni dopo è apparsa a tutti come un controsenso: se Guenda non vuole mettere la sua vita in piazza, perché lo fa?

Così Barbara D’Urso ha voluto ribattere: