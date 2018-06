In fatto di bellezza a premiare è sempre la costanza, per questo la beauty routine è fondamentale anche quando si parla di idratazione della pelle, sia del viso che del corpo. L’epidermide, anche, e soprattutto, in estate ha bisogno di essere idratata perché l’esposizione ai raggi UV, l’aggressione dell’acqua salata del mare, il cloro della piscina tendono a rendere la pelle più secca e quindi spenta, inoltre la espongono a un invecchiamento precoce.

Bere molta acqua non è indispensabile per la beauty routine ma non sufficiente: occorre infatti non trascurare le regole quotidiane di bellezza anche se con il caldo applicare creme idratanti può non essere piacevole. La soluzione ottimale in questo caso sono gli oli per il corpo e creme leggere per il viso in formulazioni specifiche. Ecco come idratare viso e corpo ogni giorno.

Beauty routine: come idratare il viso

La prima regola è cercare prodotti struccanti delicati , in modo da poter effettuare una buona pulizia del viso senza rovinare troppo la già scarsa idratazione della pelle. Una buona soluzione per la vostra beauty routine è l’acqua micellare che deterge ed elimina i residui del trucco con un’azione delicata senza stressare eccessivamente la pelle del viso.

Tra i prodotti idratanti in commercio esistono formulazioni leggere adatte a tutti i tipi di pelle, che nutrono, idratano ma sono facili da assorbire e non creano una sorta di maschera difficile da sopportare con le temperature estive. Un prodotto con principi attivi naturali, come ad esempio il fiore di loto che ha proprietà emollienti, riequilibra l'idratazione della pelle per 24 ore, in questo modo è assicurato comfort al viso per tutto il giorno.

Se la pelle appare spenta e stanca, una giornata al sole o peggio una giornata lavorativa in estate, può realmente mettere a dura prova la pelle, meglio un gel viso energizzante che stimola la pelle e la rende tonica e dona un immediato effetto pelle di pesca.

Per un’idratazione profonda, non bisogna dimenticare la crema idratante notte che aiuta a sopportare gli stress quotidiani a cui la pelle in estate è esposta.

Beauty routine: come idratare il corpo