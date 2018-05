A caccia di un dettaglio che possa aggiungere un pizzico di romanticismo e di allegria in più al grande giorno? Le bolle di sapone per matrimonio possono essere la soluzione giusta.

In voga ormai da diversi anni, possono essere usate sia come simpatica bomboniera che come divertente decorazione da lasciare sui tavoli del banchetto. Ma non solo: le bolle di sapone possono essere l’alternativa ideale anche al riso solitamente lanciato agli sposi all’uscita della chiesa, specie nei casi – piuttosto frequenti – in cui il lancio di riso viene vietato.

Senza contare che rappresenteranno anche un regalo scaccia-noia per gli ospiti più piccini che potranno ingannare il tempo soffiando le bolle di sapone.

Detto questo, come si possono scegliere? E quali sono i costi?

Ecco qualche idea!

Tante forme diverse. La prima cosa da sapere è che le confezioni di bolle di sapone per il matrimonio non sono tutte uguali. Tra i modelli più gettonati, c’è quella a forma di torta nuziale , carinissima anche come oggetto decorativo da lasciare sui tavoli durante il ricevimento. In alternativa, molto simpatiche sono anche le confezioni a forma di bottiglia di champagne , per un originale “brindisi” a suon di bolle di sapone. Quelle più semplici sono invece costituite da un semplice tubetto in plexiglas il cui beccuccio può essere decorato con un cuoricino o una piccola farfalla.

. Un’idea in più, poi, può essere quella di personalizzare le confezioni di bolle di sapone con nastrini in nuance con le tonalità scelte per il matrimonio oppure attraverso etichette con la data e il nome degli sposi. I costi. Come regolarsi per i prezzi? In linea generale sul web è possibile trovare molte offerte vantaggiose. Indicativamente si va dai 6 euro per 20 pezzi, nel caso delle confezioni di bolle a forma di torta nuziale ai 14 euro per 48 boccette semplici con tappo decorato. Per le bolle a forma di bottiglia di champagne siamo sui 9 euro per una confezione da 24.

