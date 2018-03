Breaking Dawn Parte 2 continua a fornire nuove anticipazioni a tutti i suoi fan. L’ultima pellicola della saga di Twilight, che vedrà come protagonisti ancora una volta Robert Pattinson e Kristen Stewart, ci regala infatti adesso una nuova gustosa featurette.

Breaking Dawn Parte 2 sarà sugli schermi tra meno di un mese, ma intanto possiamo vedere qualche opinione riguardo alla realizzazione delle riprese direttamente da parte del cast, a partire dai due protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart.

Nel nuovo video featurette rilasciato dalla produzione assistiamo ad alcune sequenze dell’attesissima pellicola, con il commento di Kristen e Robert che parlano dei notevoli cambiamenti cui andrà incontro soprattutto il personaggio di Bella Swan in questo ultimo capitolo della serie.

Possiamo inoltre assistere a come sono state effettuate alcune riprese, come quelle dei salti di Bella, attraverso le impressioni del regista Bill Condon, già dietro la macchina da presa anche per Breaking Dawn Parte 1. Spazio poi alle opinioni del resto del cast, con Ashley Greene che introduce il personaggio di Renesmee, la figlia di Bella ed Edward, interpretata da Mackenzie Foy e che giocherà un ruolo importante in questo episodio. Vediamo quindi anche Michael Sheen, Peter Facinelli, Taylor Lautner e Jackson Rathbone. Di seguito vi proponiamo quest’interessante ed epica featurette di Breaking Dawn Parte 2.

Fonte: BadTaste