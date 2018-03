“Breaking Dawn Parte 2”: il trailer ufficiale della pellicola con Robert Pattinson e Kristen Stewart arriverà il 23 marzo. Il video promozionale sarà lanciato nelle sale americane prima delle proiezioni di “The Hunger Games”, il nuovo film fantasy annunciato come erede proprio della serie di Twilight.

“Breaking Dawn Parte 2” con Robert Pattinson e Kristen Stewart è sicuramente una delle pellicole più attese dell’anno e il suo primo trailer comparirà in occasione della distribuzione di un altro successo annunciato, “The Hunger Games”.

La pellicola è basata sulla fortunata serie letteraria di Suzanne Collins che dovrebbe essere il primo episodio di una nuova saga cinematografica. “The Hunger Games” uscirà negli Stati Uniti il 23 marzo, mentre in Italia arriverà soltanto a partire dall’1 maggio.

Il trailer di “Breaking Dawn Parte 2” è stato presentato in anteprima in occasione del lancio del DVD della Parte 1 in alcuni negozi della catena Target, tra cui quello di Londra dove ieri (11 marzo) è avvenuto il lancio ufficiale. Il resto del mondo dovrà invece attendere per vederlo fino al 26 marzo, giorno in cui verrà rilasciato in rete.

Sembra quindi che, almeno gli spettatori italiani, dovranno attendere ancora due settimane per potersi gustare il trailer ufficiale dell’ultimo capitolo della saga di Twilight. Per gli spettatori americani di “The Hunger Games” invece l’anteprima arriverà con qualche giorno d’anticipo, un ulteriore incentivo per far diventare il film il nuovo campione del box-office.

