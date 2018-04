La camicia bianca ha sempre avuto un ruolo importante nella moda storia della moda contemporanea: basti pensare a quando la stilista francese Coco Chanel la prese in prestito dal guardaroba maschile per farla indossare alle donne, lasciando tutti senza parole. E quando Marlene Dietrich, femme fatale di Hollywood, indossò per la prima volta la camicia bianca la rese subito timeless (anche sul grande schermo).

Sulle orme di queste “pioniere”, riscoprite anche voi questo classico dell’eleganza maschile: un capo versatile che si adatta a tutte le occasioni, per uno stile mai urlato e senz’altro très très chic. Sarete impeccabili per il daytime in ufficio se abbinerete la vostra camicia bianca a un paio di pantaloni a sigaretta e delle ballerine bon-ton, e la sera, invece, indossatela con una grintosissima minigonna in pelle. L’accessorio perfetto con cui abbinarla? Una iconica it-bag, come La Lady Dior con le stampe di Niki de Saint Phalle.

In cerca della perfetta camicia bianca? Se siete stufe di rubarla dall’armadio del vostro lui, abbiamo selezionato per voi le 5 camicie must-have di questa primavera: dalle versioni più maschili a quelle più girly.

H&M

Camicia in cotone con maniche in sangallo (29,99 euro).

Maje

Camicia in cotone con spalle scoperte (175 euro).

Rejina Pyo

Camicia in cotone con scollo ampio (400 euro, su Mytheresa.com).

Sara Battaglia

Camicia in cotone e popeline con balze (323 euro, su Net-a-Porter.com).

Stella McCartney

Camicia in cotone oversize con maniche a 3/4 (585 euro).