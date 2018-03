Quasi tutte le ricce sognano di avere una chioma liscia e setosa, e anche moltissime donne che non hanno i capelli mossi desiderano poter sfoggiare un liscio perfetto tutti i giorni, senza dover usare la piastra e spendere capitali dall’hair stylist.

Anche una piega perfetta, infatti, può risentire dell’umidità e del vento che, spesso, rendono la vita difficile a molte donne, perennemente in lotta contro l’effetto crespo.

In commercio si trovano diversi prodotti liscianti, a partire dallo shampoo fino alle creme e balsami che promettono un effetto piatto e duraturo. Esistono tuttavia anche alcuni accorgimenti che aiutano a mantenere la piega in modo naturale, basati sull’uso di prodotti non chimici che rispettano la natura del capello.

Dal sito CareFair.com arrivano sette consigli preziosi che, se seguiti scrupolosamente, contribuiscono a mantenere di una chioma liscia e curata. Il primo consiste in una vera e propria maschera: è sufficiente creare un composto formato da un uovo sbattuto e sei cucchiai di yogurt, da tenere sui capelli per dieci minuti prima di procedere con un abbondante risciacquo.

Per capelli particolarmente crespi, invece, un ottimo rimedio è dato dall’applicazione di una crema a base di olio di germe di grano, miscelato con un quarto di aceto di mele e due tazze di acqua. Questa miscela va utilizzata dopo lo shampoo come risciacquo. L’unico inconveniente è l’odore dell’aceto, che tuttavia svanisce dopo pochi minuti.

Un altro rimedio molto semplice consiste nell’avvolgere la testa con un collant e una sciarpa, o asciugamano, per tutta la notte, preferibilmente dopo aver spazzolato e massaggiato i capelli con un olio specifico. Anche il classico impacco di maionese sembra possa dare effetti soddisfacenti: è necessario stendere un cucchiaio di questa salsa sui capelli tamponati, da sciacquare dopo circa un ora, dopodiché lavare la testa con uno shampoo delicato, ideale un prodotto per bambini o a base di erbe.

Al posto dei vari gel e unguenti acquistabili nei negozi specializzati, è possibile usare oli naturali come l’olio di cocco, di girasole o di mandorle, che hanno il medesimo effetto lisciante e non lasciano un effetto appiccicoso. Una chioma liscia si ottiene anche massaggiando il cuoio capelluto con dell’olio di ricino tiepido, tenuto in posa per trenta minuti.

Un ultima indicazione. Quando si usa il phon è bene prestare attenzione alla temperatura troppo elevata e fare brevi pause durante l’asciugatura, per evitare di aumentare l’effetto crespo.