Le fan del “Rapunzel style” saranno felici di sapere che per questa primavera sono tanti i tagli lunghi tra le tendenze di stagione in grado di valorizzare le chiome che hanno lasciato crescere con pazienza durante l’inverno. Gli haircut più in voga, come quelli sfoggiati recentemente da Gigi Hadid e Sienna Miller (ma non solo), richiedono capelli non lunghi ma lunghissimi, da vera principessa.

Quali sono i tagli lunghi più alla moda per questa Primavera-Estate 2018? Ecco una selezione di proposte per voi.

Leggi anche: Tagli e colori per la Primavera-Estate 2018 | Tagli corti: le tendenze Primavera-Estate 2018