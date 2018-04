Né completamente sciolti né legati: i capelli semiraccolti sono perfetti per i look di tutti i giorni come per le cerimonie e permettono con idee semplici ma sofisticate di tenere “a bada” anche la criniera più indisciplinata con due vantaggi, quello di mantenere le lunghezze libere e quello di incorniciare il volto in maniera mai severa.

Mossi o lisci, con treccia, mezza coda o con accessori per capelli romantici, le proposte sono davvero tante e vi basterà fare qualche semplice prova per capire quale sia l’acconciatura più adatta al nostro viso.

Ecco uqindi 5 idee semplici da copiare – anche alle celebrities come Bella Hadid – per capelli semiraccolti in base alle tendenze del momento.

Halfbun. Un mezzo chignon dal carattere informale, un po’ spettinato e semplice da realizzare, nella simpatica versione alta o in quella morbida sulla nuca. Sta bene anche a chi ha il ciuffo o la frangia.

Treccia. Con la treccia si possono raccogliere le ciocche laterali lasciando sciolte le lunghezze e dando vita a un’acconciatura con capelli semiraccolti molto elegante, sofisticata e romantica.

Mezza coda. Riporta agli Novanta, la mezza coda, specialmente se portata con la frangia come sceglie di fare spesso la super top model Bella Hadid: una scelta sbarazzina e piena di carattere ed energia!

Con nodo. Per acconciature semiraccolte, poi, basta anche un po’ di fantasia: un semplice nodo, da fermare con mollettine o forcine dello stesso colore dei capelli, è un’idea naturale e boho-chic, da copiare per un aperitivo con le amiche o una passeggiata nel verde.

Con fermagli. Perle, fiocchi, nastri sono tornati di moda: colorati, da abbinare all’outfit, a volte esagerati, diventano protagonisti di acconciature molto semplici e sono così perfetti per esaltare i capelli semiraccolti con tagli medi e lunghi.