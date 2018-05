“La strada per il paradiso passa attraverso una teiera”, recita un famoso proverbio inglese. Chiunque sia d’accordo con questa frase sa che la preparazione del tè è un rito quasi magico, fatto di profumi, miscele, giusta temperatura dell’acqua calda e attenzione per dettagli. Per accompagnare questo momento e renderlo ancora più unico, Casa Bugatti ha realizzato Jacqueline, un bollitore elettronico di design che non può mancare nelle case degli appassionati di tè e tisane. Il celebre marchio italiano, in collaborazione con la casa del tè Kusmi Tea, ha presentato a Milano il suo nuovo bollitore, il cui nome richiama subito alla memoria l’eleganza e lo stile di Jackie Kennedy.

E proprio la raffinatezza, unita alla funzionalità tecnologica, è la parola chiave per descrivere il bollitore di Bugatti, nato dalla creatività di Innocenzo Rifino e Lorenzo Ruggieri.

Jacqueline unisce in sé tecnologia e stile, essendo al tempo stesso un prezioso oggetto di design e uno strumento all’avanguardia per bollire il tè alla temperatura perfetta. La sua forma, infatti, è ispirata a quella di un’antica teiera in ceramica, ma ricorda, grazie alle sue linee morbide e armoniose, anche una borsetta, rendendo il bollitore un oggetto da “passerella”, ma anche da esporre in cucina o da portare in tavola durante un afternoon tea con le amiche. Realizzato in acciaio inox 18/10 e con maniglia in PCT Tritan nei colori trasparente o smokey, il bollitore di Bugatti è anche disponibile nella versione Individual, cioè con una rivestitura in pelle nera o bianca.

Dal punto di vista tecnico, Jacqueline è dotata di un pomolo di design che permette di regolare la temperatura fino al grado di riscaldamento desiderato garantendo l’infusione perfetta delle diverse e migliori miscele di tè. Inoltre, è possibile impostare la funzione Keep Warm, che mantiene l’acqua alla temperatura prestabilita per almeno un’ora.

Jacqueline, inoltre, può essere programmato con lo smartphone utilizzando l’app Bugatti B Chef (disponibile per iOS e Android), attraverso la connessione bluetooth, permettendo così di pianificare gli orari e i giorni di infusione preferita per ogni componente della famiglia. Si può regolare la funzione Keep Warm a seconda delle esigenze (fino a tre ore) e attivare la funzione Baby Food Water: l’acqua viene portata ad ebollizione e poi raggiunge la temperatura stabilita per il biberon.

Jacqueline di Bugatti: da provare con l’AquaExotica di Kusmi Tea

Un buon bollitore, tuttavia, ha bisogno di essere accompagnato dal giusto infuso ed è qui che entra in gioco la collaborazione con Kusmi Tea, casa di tè fondata nel 1867, che unisce, nelle sue miscele, modernità e tradizione. In occasione della presentazione di Jacqueline, Kusmi Tea ha lanciato anche la sua nuova infusione di frutta: l’AquaExotica. Da gustare sia calda che fredda, la nuova miscela di frutta è perfetta per il periodo estivo, regalando freschezza, vitalità e delicatezza a chi la sorseggia.

Priva di caffeina e dotata di un bellissimo colore rosato, AquaExotica unisce in sé fiori di ibisco – che le regalano una nota fruttata e floreale – mela, mango e un tocco di dragon fruit, che dona dolcezza e un accento acidulo allo stesso tempo. Per gustarla al meglio, vi consigliamo di riscaldare l’acqua a 95°, lasciare l’AquaExotica in infusione per 5 minuti e poi gustarla calda oppure aggiungere del ghiaccio per poterla sorseggiare fresca.