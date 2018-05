Le temperature si alzano, ma il catalogo di Netflix giugno 2018 continua a invitare a restarsene a casa invece che approfittare delle belle serate all’aria aperta: serie tv e film si prospettano tutte da non perdere anche in questo nuovo mese. Diversi i lungometraggi che non saranno più a disposizione, da Zootropolis, il biopic su Steve Jobs con Michael Fassbender a The Danish Girl, la pellicola che è valsa l’Oscar ad Alicia Vikander, al fianco del protagonista, l’altrettanto strepitoso Eddie Redmayne. Sparisce dal catalogo anche un film su Batman, del 1966, con Adam West.

I Netflix-addicted però sanno bene che per ogni film che esce e serie che finisce, altrettante novità sono pronte ad affollare il palinsesto on demand della piattaforma. Prendete allora carta e penna, ecco serie tv e film da non perdere a giugno.

Serie TV Netflix giugno 2018

You Me Her – III stagione (I giugno)

Prosegue la fortunata commedia romantica ideata da John Scott Shepherd e diretta da Sara St. Onge: Jack e sua moglie Emma continuano, fra alti e bassi, la loro relazione a tre con Izzy.

Marcella – II stagione (8 giugno)

Altri 8 nuovi episodi del noir britannico ideato e diretto da Hans Rosenfeldt: Marcella Backland, detective della polizia di Londra, affronta efferati casi di omicidio tra problemi familiari e disturbi dissociativi difficili da gestire.

Sense8 – Finale di stagione (8 giugno)

Episodio di 2 ore e 30 che chiude l’avventura psico-fantascientifica delle sorelle Wachowski (quelle di Matrix), girato a Napoli in omaggio alle storie italiane più amate nel mondo.

Luke Cage – II stagione (22 giugno)

L’indistruttibile eroe Marvel torna a seminare il panico tra i criminali di Harlem. Nel cast oltre a Mike Colter, confermati anche Simone Missick, Rosario Dawson, Alfre Woodard e Theo Rossi.

Glow – II stagione (29 giugno)

Ambientata negli anni ‘80, la serie tutta al femminile racconta di un gruppo di attrici che pur di continuare a fare il lavoro dei propri sogni accettano di prendere parte a un programma di wrestling. Nel cast, Alison Brie, Betty Gilpin, Sydelle Noel e Marc Maron.

Film Netflix giugno 2018

Ecco le produzioni cinematografiche disponibili sulla piattaforma streaming da giugno 2018.