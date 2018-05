Spumeggiante come sempre il catalogo di Netflix a maggio 2018: non solo serie TV, ma anche film e show originali. Lungometraggi che arrivano, lungometraggi che vanno: spariscono The Departed, con Leonardo DiCaprio, Michael Clayton e The Good Sheperd; tra gli italiani, non saranno più disponibili Il capitale umano e Si accettano miracoli.

Niente paura, però, perché le novità sono tante e succulente: ecco cosa troverete di particolare nota nel catalogo Netflix Italia di maggio 2018.

Serie TV Netflix Italia maggio 2018

Dear White People – II stagione (dal 4 maggio)

Esilarante parodia dell’America post-razziale in cui la storia universale si intreccia con quella dei protagonisti che tentano di forgiare il proprio futuro.

The Rain – I stagione (dal 4 maggio)

Prima serie originale Netflix danese: sei anni dopo che un virus letale portato dalla pioggia ha quasi sterminato gli abitanti della Scandinavia.

Safe – I stagione (dal 10 maggio)

La scomparsa della figlia adolescente fa scoprire a un chirurgo vedovo gli oscuri segreti delle persone che vivono nel suo quartiere benestante. Con Michael C. Hall, celebre per Six Feet Under e Dexter.

Fauda – II stagione (dal 24 maggio)

Serie israeliana su un ex agente segreto israeliano rientrato in servizio per dare la caccia a un combattente palestinese che pensava di avere ucciso, innescando una caotica catena di eventi.

Unbreakable Kimmy Schmidt – IV stagione (dal 30 maggio)

Salvata da una setta apocalittica, Kimmy, ragazza del Midwest confinata per 15 anni in un bunker sotterraneo, sbarca a New York, dove scopre un mondo di cui non sospettava nemmeno l’esistenza.

Film Netflix Italia maggio 2018

Ecco le produzioni cinematografiche originali Netflix disponibili sulla piattaforma streaming da maggio 2018.