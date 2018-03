Il 13 ottobre Centovetrine, fortunata soap di Canale 5, festeggerà le 2000 puntate. Sarà un compleanno in grande stile visto che la sera prima i protagonisti, vecchi e nuovi, si riuniranno per un esclusivo party negli studi di Telecittà a San Giusto Canavese.

Ci saranno Anita Ferri (Daniela Fazzolari), Marco Della Rocca (Alessandro Mario), Stefano Della Rocca (Danilo Brugia) e tanti altri personaggi amati dal pubblico. Gli attori brinderanno con i membri della troupe e con tutti gli artefici del successo di questa produzione made in Italy.

Centovetrine è apparsa sui nostri schermi l’8 gennaio 2001 dopo il travolgente exploit di un’altra soap opera tutta italiana, Vivere, preceduta a sua volta dall’antesignana del genere in Italia, Un posto al sole.

Puntata dopo puntata è riuscita a stabilire veri e propri record di ascolti, arrivando persino a superare la corazzata di Beautiful, fino ad allora imbattibile. Una media del 28,18% di share e 4.129.000 spettatori con picchi del 36% con 5.208.000 spettatori. Nella fascia pomeridiana Centovetrine ha consolidato il suo successo soprattutto nei target più ricercati dagli inserzionisti pubblicitari: in quello dai 25 ai 34 anni, la soap ha ottenuto in questi anni una media del 36,82%.

Non solo record di ascolti ma anche tanta solidarietà: il 17 ottobre il cast visiterà un centro commerciale di Casoria, in provincia di Napoli, per promuovere una raccolta alimentare a favore delle associazioni Karibu e Team for Children.