Ahoy Sailor! È letteralmente “salpata” la sfilata Chanel Cruise 2019. Karl Lagerfeld, direttore creativo della maison, ancora una volta stupisce con una delle sue grandiose scenografie: per questa collezione, ispirato agli oceani più blu, ha fatto ricostruire un enorme transatlantico all’interno del Grand Palais di Parigi.

Dopo aver ricostruito razzi spaziali, check-in di aeroporti, supermercati con prodotti esclusivamente firmati Chanel e una mini Tour Eiffel, questa volta è la nave da crociera La Pausa, il nome della villa nel sud della Francia frequentata negli anni Trenta da Coco Chanel, a fare da sfondo a una a dir poco deliziosa collezione d’ispirazione nautica. Ci sono voluti 2 mesi per costruire la nave che si rifà alle atmosfere felliniane del transatlantico di Amarcord: a rendere il quadro ancora più suggestivo una colonna sonora con versi di gabbiani e trombe antinebbia.

In passerella 88 look “vacanzieri” di una donna elegante e spensierata che veste i colori dell’estate, rosa, azzurro e bianco e nero, con l’irrinunciabile fantasia a righe marinara, una stampa geometrica a zig zag ispirata al Vorticismo, movimento artistico affine al Futurismo nato in Inghilterra ai primi del Novecento, e un pattern camouflage usato dagli alleati per le divise della Prima Guerra Mondiale.

Spalline, maniche e pantaloni giocano con volumi ampi ma strutturati, e anche i tailleur in tweed perdono la loro severità grazie ai top cropped che lasciano intravedere maliziosamente una striscia di pancia.

Gli accessori: in ogni look non mancano cappelli – tanti baschi e cappelli in paglia a tesa larga -, foulard al collo, borse – dalle ampie tracolle alle clutch passando per le mini bag a forma di oblò – e naturalmente le scarpe, romantiche Mary Jane che riportano al pop anni Sessanta.

Celebrities in passerella come nel front row: e se in sfilata non potevano mancare Stella Maxwell, Adut Akech Gigi e Bella Hadid, a guardarle dal parterre anche Margot Robbie, Kristen Stewart e Lily-Rose Depp.