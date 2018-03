Si erano rivolti anche al programma di Rai Tre Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli, i familiari di Ida Russo, 27enne scomparsa in Toscana. Non sapevano che la giovane si trovava a casa propria, ignara dell’allarme che si era creato attorno a lei e alla sua presunta sparizione. Il lieto fine è avvenuto proprio ieri, grazie a una troupe televisiva di Italia 7. Questi i fatti: Ida Russo è una docente di storia dell’arte residente a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, ma originaria di Salerno dove tuttora vive la sua famiglia, che dal 29 marzo non aveva più avuto sue notizie.

La redazione di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e dedicato alla ricerca di persone scomparse, era subito stata allertata dalla famiglia di Ida Russo e aveva quindi avviato le ricerche.

A dare una svolta alle indagini sono stati però i giornalisti del Tgt di Italia 7, che si sono recati presso l’abitazione della ragazza e – a sorpresa – lì l’hanno trovata.

Dimagrita rispetto alla foto diffusa da giornali e televisione, la ragazza ha risposto con garbo alle domande dei cronisti. Alla domanda circa la sua identità, la donna ha ammesso di essere proprio Ida Russo, spiegando che alla base della sua irreperibilità c’erano divergenze di opinione con i familiari. La donna ha anche detto di non possedere apparecchi televisivi, per questo motivo avrebbe ignorato l’allarme creatosi attorno alla sua presunta scomparsa.

Fonte: Ansa