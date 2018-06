Il ciclo mestruale bloccato, o amenorrea, può essere una condizione passeggera, dovuta a fattori come lo stress, o più seria, come malattie o anomalie fisiche: in ogni caso, è importante capire cosa fare se si dovesse presentare l’eventualità.

Se le mestruazioni si “bloccano”, sono cioè assenti per un periodo maggiore ai 3 cicli o ai 6 mesi, magari più volte, la prima cosa da fare è parlare con il medico di famiglia e farsi indirizzare verso un ginecologo o verso un endocrinologo per approfondire il problema ed effettuare eventuali analisi di controllo.

A puro scopo informativo, vediamo ora quali possono essere le cause del ciclo mestruale bloccato e cosa fare.

