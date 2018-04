É nuovamente giunto quell’elettrizzante momento dell’anno per tutti gli appassionati di musica: il Coachella 2018 negli USA. Il secondo e il terzo weekend di aprile ad Indio, in California, l’Empire Polo Club sarà nuovamente gremito di giovani ragazze con stivali, crop-top in pizzo e coroncine di fiori, come la tradizione del festival impone. Headliners di quest’anno saranno tre leggende della musica a cavallo tra i generi pop, soul/r’n’b ed hip-hop: Beyoncé (pare che la popstar abbia arruolato 100 ballerini per i suoi show in loco), The Weeknd ed Eminem.

L’evento da sempre è anche il palcoscenico dei look boho-chic di cantanti, modelle e celebs che ogni anno vi prendono parte sfoggiando outfit destinati a lanciare i trend per i mesi estivi. Il decalogo dello stile Coachella prevede comfort, per permettervi di scatenarvi sulle note dei vostri artisti preferiti da un palco all’altro, senza però rinunciare alla vostra indole modaiola.

Se raggiungerete Indio il prossimo weekend, ecco i consigli della redazione per essere una perfetta groupie da music-festival: shorts in denim, t-shirt stampata e bucket bag.

Bad Deal

Shorts in denim con motivo rainbow.

Prada

T-shirt in jersey con stampa cactus (320 euro).

H&M

Stivaletti con stampa floreale (34,99 euro).

Roberto Cavalli

Bracciale con Swarovski (540 euro).

Temperley London

Mini Abito ricamato con stampa polka-dot in chiffon e seta (1.125 euro).

The Volon

Clutch in pelle con piume (780 euro, su Net-a-porter.com).

Chloé by Marchon

Occhiali con lenti sfumate (315 euro).

Tezenis

Shorts con stampa floreale e dettagli in crochet (12,90 euro).

Mango

Choker con perline in vetro e cristallo (12,99 euro).

Charlotte Olympia

Sandalo con tacco rainbow (639 euro, su Farfetch.com)