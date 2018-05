C’era una volta un’orfana nata nel 1883 che decise di nascondere le proprie umili origini e preferì reinventare la sua storia. Crebbe in un orfanotrofio dietro le mura di un convento: la purezza ascetica di questo luogo le trasmise quel senso di austerità e la smodata passione per il bianco e nero, mentre l’opulenza dei paramenti liturgici si trasformò in amore per le gemme colorate e l’oro.

Da giovane, durante la giornata cuciva e la sera si esibiva come cantante in un cabaret, davanti alle truppe di cavalleria: la chiamavano Coco perché cantava “Qui qu’a vu Coco dans le Trocadéro?”. Vestiva come nessun altra all’epoca, ispirandosi al guardaroba maschile e creando cappelli liberi da ornamenti vistosi. Ben presto fu notata anche dall’alta società. Poi giunse il primo grande amore: Boy Capel. Inglese, ricco, colto: la introdusse alla letteratura, all’esoterismo e all’Oriente. Grazie a lui Coco divenne Chanel. Ben presto aprì la sua prima boutique. Poi il colpo di genio e la rivoluzione della silhouette femminile: accorcia gli abiti, elimina i corsetti, riporta in voga il jersey, i capelli corti e la pelle abbronzata.

Coco Chanel proietta la moda nel futuro. Al civico 31 di Rue Cambon nel 1918 Coco Chanel apre la sua casa di moda. Boy morì poco dopo in un incidente d’auto: fu la prima e ultima volta che Coco fu vista piangere. Decise di andare avanti. Il resto è storia.

Ecco le 20 citazioni più belle della leggendaria icona di stile che ha cambiato il modo di vestire (e di pensare) di tutte le donne.

Coco Chanel citazioni: