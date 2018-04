Tra le tendenze di colore capelli 2018 si passa dalle tinte classiche – come il biondo platino – a quelle pop come il rosa blush. Idee rubate alle passerelle e agli haistylist del momento: bionde, rosse e more potranno trovare la sfumatura giusta per valorizzare la forma del viso. Pronte per scoprire tendenze e novità dei colori per i capelli questa primavera? Ecco tutte le novità, incluse quelle preferite dalle star.

Biondo platino . Il più iconico dei biondi torna di moda, un colore forte e femminile al tempo stesso, che sta bene a chi ha la pelle chiara e tagli corti o medi.



Buttery Blonde . Un biondo caldo, che sta bene anche a chi alla carnagione più scura e occhi castani, ideale per le sue sfumature con tagli medi e lunghi e capelli mossi.



Rosso Cayenna spice . Questo rosso-arancio che ricorda il pepe di Cayenna in polvere è l’ideale per trasmettere allegria e energia. Sta bene anche alle castane, ma con la pelle chiara.



Rosso rame . Il rosso rame è uno dei più amati quest’anno: nelle sue versioni più chiare è adatto a chi ha la carnagione chiara, mentre scurendo e aggiungendo una punta di toni caldi starà bene anche alle castane.