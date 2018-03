Quando il lavoro assorbe tutte le energie della giornata è difficile trovare il tempo per recarsi in palestra. Altre volte è difficile utilizzare gli attrezzi per l’estenuante fila di persone che aspetta per usufruirne.

Per risolvere questi e altri problemi è possibile costruire la propria palestra in casa, così da avere tutto ciò che occorre per il fitness a portata di mano.

Lo spazio necessario per costruire un’area palestra è di 10 mq. Se poi si possiede una casa grande si può anche pensare di sfruttare altro spazio per creare una zona sauna con lettino e una zona doccia o idromassaggio.

Non è importante costruire muri solidi: per dividere le varie aree benessere, poste agli angoli della casa, possono essere sfruttate anche pareti di vetro o in cartongesso. Un po’ più difficile la parte idraulica per costruire l’area sauna e idromassaggio.

La zona fitness dovrà essere attrezzata da strumenti poco ingombranti, magari con possibilità di essere ripiegati e riposti facilmente. Se si preferiscono attrezzi separati, sarà necessario possedere un tapis roulant, una cyclette e una panca multifunzione, mentre potrebbe essere un’idea usare le stazioni fitness, che con un solo strumento permettono di allenare tutto il corpo.

Qualsiasi sia l’attrezzatura, nella zona fitness non deve mai mancare un materassino per fare stretching, flessioni e addominali a terra.

Per la zona benessere, invece, si può scegliere una soluzione con doccia-idromassaggio, così da risparmiare spazio e ottenere gli effetti rilassanti di entrambi gli strumenti. Molto diffuso invece l’utilizzo della cromoterapia in docce e idromassaggi.

Per un completo relax del corpo, si potrebbe acquistare una doccia in grado di stimolare la vista e l’olfatto con colori e aromi, magari garantendo un massaggio nella zona cervicale per rilassare i muscoli della zona superiore del corpo.

Per i più esigenti, diverse case costruttrici mettono a disposizione saune per arredare la propria zona benessere: a seconda del tipo, è possibile optare per una sauna individuale o per una sala che può ospitare circa quattro persone.

Se poi si sceglie di aumentare il budget economico a disposizione, è possibile montare in sauna optional come cielo stellato, lettore DVD, cromoterapia, TV e radio.