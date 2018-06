Con l’arrivo dell’estate, sono benvenute tutte le idee facili per capire come cucinare il salmone fresco, un pesce saporito e gustoso: intero o a tranci, per secondi al forno, in padella o alla griglia, per primi con la pasta o in ricette di piatti unici.

Abbiamo selezionato una serie di ricette facili, che possono essere realizzate in poco tempo e anche da chi muove i primi passi in cucina. Ideali per le cene in terrazza o in giardino il salmone alla piastra o gli spiedini, adatta anche come antipasto la torta rustica al salmone, mentre la ricetta con le erbe porta tutto il profumo della bella stagione in tavola.

Il salmone, del resto, non può mancare in una dieta sana ed equilibrata, come fonte di proteine, vitamine, sali minerali e soprattutto Omega 3. L’importante è selezionare sempre pesce di buona qualità. Come riconoscere il salmone fresco? L’odore è delicato, la carne liscia, brillante e dal colore rosato.

Vediamo, ora, 10 ricette facili per cucinare il salmone fresco.

