Come dimagrire velocemente in una settimana? Se da una parte questo può sembrare un po’ drastico, dall’altra può anche essere davvero utile, specialmente durante la stagione calda soprattutto per passare a pieni voti la prova costume.

Naturalmente, quando si parla di una dieta dimagrante di una settimana, non ci si può riferire a una perdita di peso notevole: si parla solamente di lasciarsi alle spalle quei 2, 3 o 4 chili di troppo, un leggero sovrappeso.

Se i chili da perdere sono molti, oppure se si è in presenza di patologie, non solo sono sconsigliati il fai da te e le diete lampo, ma è praticamente obbligatorio rivolgersi al proprio medico e a uno specialista come il nutrizionista, che sarà in grado trovare la soluzione adatta e personalizzata.

Vediamo, a scopo informativo, come dimagrire velocemente in una settimana con i consigli, i cibi da preferire e i trucchi da mettere in pratica.