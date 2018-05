La matita sopracciglia è diventata negli ultimi anni un vero must-have tra i prodotti make-up: non tutte, infatti, possono vantare arcate naturali e ben disegnate come vanno di moda ora. Le sopracciglia d’altronde, sono la cornice del nostro viso, per questo disegnarle al meglio un momento irrinunciabile e servono strumenti specifici ed efficaci, per riempire spazi eccessivi e regalare un effetto naturale.

Ecco dunque una piccola guida su marche e nuance in commercio tra cui scegliere la miglior matita sopracciglia.

Matita sopracciglia: le marche

Diorshow Brow Styler ha una punta ritraibile ultra-fine per disegnare e riempire le sopracciglia con precisione e naturalezza (27 euro circa).

Stylo Sourcils Waterproof di Chanel ha una doppia estremità, da un lato, una mina obliqua permette di definire e colorare la linea delle sopracciglia con un tratto modulabile, sottile o più spesso. Dall’altro, uno spazzolino disciplina le sopracciglia e sfuma la tinta (38 euro).

Precisely My Brow Pencil di Benefit è una matita ultra sottile per sopracciglia dai tratti morbidi e naturali che assicura una tenuta impeccabile senza sbavature fino a 12 ore (28 euro circa).

Couture Brow Slim di Yves Saint Laurent è una matita sopracciglia automatica che permette di creare tratti precisi, dall’effetto naturale. Grazie alla sua azione a lunga tenuta e waterproof, le sopracciglia mantengono una definizione perfetta a lungo (24 euro circa).

Brow Perfector di Nars definisce le sopracciglia con morbida precisione e con facilità. La punta ovale permette un’applicazione precisa e diverse tipologie di sopracciglia (23 euro).

Le nuance delle matite per sopracciglia