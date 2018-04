Essere perfette al lavoro è un diktat più che un desiderio, per questo sapere come truccarsi in estate per l’ufficio è quasi d’obbligo. Il make-up, infatti, è parte integrante del proprio look: trucco e outfit, ça va sans dire, devono essere in linea con il tipo di mestiere che si svolge e l’ambiente che si frequenta. Tuttavia ci sono delle regole generali che dovrebbero essere seguite sempre, per non essere sciatte e trascurate ma anche per non esagerare.

Le regole fondamentali? Colori sobri, magari giocati su tonalità nude che illuminano senza eccedere, e rossetto rosso se si è in grado di sostenere sguardi e giudizi. Banditi countouring e strobing che appesantiscono i tratti del viso: meglio optare per il blush, così da ottenere un fresco effetto bonne mine, più in linea con le tendenze del make-up 2018, che vogliono pelle luminosa e aspetto radioso. Ecco step by step come realizzare un make-up semplice che duri tutta la giornata di lavoro.

1. La base

Una crema idratante di base è essenziale per preparare la pelle alla stesura del fondotinta. In questo modo, sarà più semplice applicarlo e ottenere un effetto uniforme.

Il prodotto: Dior Hydra Life, crema sorbetto in gel che idrata per 24 ore la pelle (60 euro circa).

2. Il fondotinta

Va steso con pochi passaggi ripetitivi, dal centro del viso verso l’esterno, utilizzando un pennello piatto o una spugnetta blender, a seconda del tipo di fondotinta che si preferisce.

Il prodotto: Touche Éclat All-In-One Glow Foundation di Yves Saint Laurent ha una texture crema-in-acqua che offre la copertura di un fondotinta e l’idratazione a lunga tenuta di un trattamento idratante (44 euro circa).

3. Il correttore

Per coprire le occhiaie, il correttore è il prodotto make-up che non può mai mancare in un beauty case: si applica con le dita, per scaldare il prodotto, tamponandolo delicatamente sotto gli occhi, iniziando dall’angolo interno fino alla parte più esterna, dove dovrà essere sfumato per evitare che si crei uno stacco evidente tra la carnagione e il correttore.

Il prodotto: Radiant Creamy Concealer di Nars mimetizza le occhiaie e riduce la visibilità dei rossori e delle imperfezioni della pelle (31 euro circa).

4. La cipria

Fondamentale se si vuole garantire una lunga tenuta al make-up e un aspetto uniforme all’incarnato. Un prodotto compatto è utile per essere portato in borsa ed eliminare l’effetto lucido in ogni momento della giornata. per ottenere una pelle dall’aspetto vellutato e setoso, occorre tamponare delicatamente la base di fondotinta con una buona cipria in polvere.

Il prodotto: Belle de Teint di Lancôme cipria effetto “bonne mine” che corregge immediatamente tutte le imperfezioni con una coprenza naturale. In 6 nuance (43 euro circa).

5. L’eyeliner

Se si va di fretta e non si ha tempo per un trucco occhi con l’ombretto, si può optare per l’eyeliner, che regala un tocco di personalità a qualsiasi tipo di make-up. Per l’ufficio meglio evitare complicati eye-cat e scegliere invece una linea sottile e ben definita, che sappia evidenziare lo sguardo senza appesantire troppo il viso.

Il prodotto: Inkstroke Eyeliner di Shiseido ha una texture gel facile da applicare e formula waterproof e lunga tenuta (27 euro circa).

6. Il mascara

Bacchetta magica fra tutti i cosmetici, regala allo sguardo profondità e apertura. Si può scegliere allungante o volumizzante a seconda delle preferenze e delle esigenze. Va passato su tutta la lunghezza delle ciglia, dall’angolo esterno verso l’interno dell’occhio.

Il prodotto: Better Than Sex di Too Faced regala ciglia estremamente lunghe, voluminose e incurvate, dall’effetto multidimensionale (25 euro).

7. Il gloss

Il lucida labbra è versatile e si adatta a ogni tipo di look. Per un make-up naturale e luminoso, via libera a gloss nude, da portare sempre con sé per ravvivare il make-up durante la giornata di lavoro.

Il prodotto: Gloss Bomb Universal Lip Luminizer di Fenty Beauty by Rihanna nutre e rimpolpa le labbra, colorandole con un rosa nude universale, pensato per ogni tipo di carnagione (17 euro).