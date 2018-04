Quando si tratta di presentarsi a un colloquio di lavoro, l’abito fa davvero il monaco, per questo sapere come truccarsi è fondamentale: chi è proposto alla selezione dei nuovi dipendenti, infatti, per prima cosa viene colpito, favorevolmente o meno, dall’aspetto di chi ha davanti e solo in seconda battuta dalle competenze ed esperienze pregresse. Per non sbagliare? Un make-up curato ma non eccessivo, di classe e ordinato.

È importante puntare su un trucco fresco e discreto, non troppo appariscente ma con della personalità. Largo a colori mat e neutri; al bando, invece, glitter, sfumature metallizzate e colori pastello o fluo. Ecco i beauty tips della redazione.

Come truccarsi per un colloquio di lavoro: incarnato

Archiviati contouring e sculpting, che appesantiscono i tratti del viso, meglio optare per una base uniforme, da realizzare con un primer e un fondotinta oppure con una crema colorata.

oppure con una crema colorata. Una passata di cipria è utile per minimizzare i difetti e nascondere le lucidità.

è utile per minimizzare i difetti e nascondere le lucidità. Non dimenticate il blush, per un effetto bonne mine e una leggero tocco di terra sotto lo zigomo per alzare i volumi con parsimonia.

Come truccarsi per un colloquio di lavoro: occhi

Tra gli ombretti , sono perfette le palette di nude, possibilmente mat, e marroni, da sfumare, per un effetto elegante e curato.

, sono perfette le palette di nude, possibilmente mat, e marroni, da sfumare, per un effetto elegante e curato. Il tratto di eyeliner deve essere sottile e definito. Meglio non eccedere con cat-eye o linee troppo spesse. Optate per il nero o il marrone.

deve essere sottile e definito. Meglio non eccedere con cat-eye o linee troppo spesse. Optate per il nero o il marrone. Completate con il mascara, con una passata generosa. Anche in questo caso, scegliete il nero e lasciate i colori ad altre occasioni.

Come truccarsi per un colloquio di lavoro: labbra