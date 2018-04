Come truccarsi in estate se il dress code è “cocktail”? Probabilmente si tratta di un evento formale che ha luogo dopo le 18, come un vernissage, un buffet, un aperitivo elegante ma dal tono rilassato. In questo caso la scelta dell’outfit per lei può essere corto al ginocchio, spalle più o meno scoperte, o con un tailleur femminile, puntando comunque su colori vivaci o tessuti luminosi dall’aspetto ricercato.

Leggi anche: Come truccarsi per una cena informale e Come truccarsi per una cerimonia

Il trucco deve essere sobrio e intonarsi all’incarnato di chi lo indossa: colori caldi, in tutte le sfumature del beige e del marrone, regalano un aspetto sano e naturale. L’importante è puntare sugli occhi. Ecco tre beauty tips per un make-up da cocktail in linea con le tendenze del 2018.

Come truccarsi in estate per un cocktail: corallo

Proposta pop e romantica quella da copiare a Peter Philips, direttore creativo di Dior make-up: lo sguardo si veste nello spettro cromatico dei marroni caldi dell’estate indiana.

La palette Heat Up offre un ventaglio solare di toni marrone, corallo e nude luminoso: la tonalità intermedia va applicata su tutta la palpebra mobile per aprire lo sguardo. Passato il colore più scuro lungo la rima ciliare, si sfuma l’ombretto sull’intera palpebra mobile verso l’esterno con il pennello. Quindi si illuminare con la nuance più chiara sotto l’arcata sopraccigliare e nell’angolo interno dell’occhio in modo da intensificare il contrasto e strutturare lo sguardo.

Le labbra vengono valorizzate con un plumper dai riflessi blu ghiaccio, mentre le unghie risplendono di colori vivaci ed estivi.

Come truccarsi in estate per un cocktail: olografico

Si gioca sul rosa e sull’azzurro il make-up olografico di Lancôme, perfetto per un cocktail estivo. Il rosa chiaro a va applicata su tutta la palpebra mobile per aprire lo sguardo. Passato l’azzurro lungo la rima ciliare, si sfuma l’ombretto con il rosa sull’intera palpebra mobile verso l’esterno con il pennello. Quindi si illumina con la nuance rosa intenso nell’angolo interno dell’occhio in modo per intensificare il contrasto e strutturare lo sguardo.

Generoso blush rosa sugli zigomi e lacca luminosissima, effetto vinilico sulle labbra, color fucsia.

Come truccarsi in estate per un cocktail: blu

Nars sottolinea lo sguardo con abbondante matita nera all’interno dell’occhio, sulla rima superiore e inferiore e un tratto spesso e definito di ombretto blu a incorniciare. Incarnato effetto super glow e labbra nude, per lasciare gli occhi in primo piano.