Metti una sera a teatro: come truccarsi in estate per essere in linea con le tendenze make-up del 2018? Con un occhio vigile alle indicazioni che vengono dalle passerelle e l’altro attento alle esigenze del proprio viso e dei propri colori, è possibile sedersi in platea certe di essere perfette quando il sipario si abbasserà e le luci si accenderanno.

La cosa importante? L’equilibrio. Un abito molto colorato e stampato, ad esempio, si sposa meglio con un semplice eyeliner, così da non appesantire troppo la propria immagine; un outfit più minimale, invece, nero o monocromatico, può prevedere un ombretto colorato o metallizzato. Fondamentale anche il gioco di equilibri tra occhi, labbra e vestito. Ecco una piccola guida da seguire per non sbagliare.

Come truccarsi in estate per il teatro: incarnato

Le tendenze make-up della Primavera-Estate 2018 vedono contouring e sculpting decisamente in calo, in nome di un effetto bonne mine che ha preso di nuovo il sopravvento. A tutta freschezza, dunque, anche per la sera, con un trucco giocato sulla luminosità piuttosto che sui chiaroscuri. Il trend più gettonato? La pelle chiara allo stato puro.

Come truccarsi in estate per il teatro: occhi

Un posto decisamente in prima fila per lo sguardo, con lo smokey eyes che sembra non voler perdere il suo ruolo di grande protagonista del trucco occhi.

Per la sera, si può osare per un ombretto metallico applicato con la spugnetta bagnata, così da renderlo più intenso.

Ritorna molto eyeliner, allungato, con code spinte verso l’esterno; concesso anche giocare con le bicromie: sopra nero e sotto eyeliner turchese, viola o altri colori brillanti.

Con capelli e occhi scuri, meglio puntare puntare su tonalità calde, dal tortora al marrone, o il viola, di sicuro effetto.

Via libera al trucco rosa, trend di stagione, se si è bionde, con occhi chiari.

Infine alle rosse si consigliano caldamente ombretti marroni tendenti al rosso sino ad arrivare al bronzo e all’arancio.

Come truccarsi in estate per il teatro: labbra

Due le direzioni verso cui tende il make-up per la bocca: da una parte spopolano i rossetti dal finish lucido e le texture piene e ricche, sui toni del rosa e rosa antico; dall’altra grande successo anche per gli effetti pumpling, glossati, con una base nude o rosa chiaro dalla quale escono macchie di colore più intenso.

Se si scelgono ombretti sui toni violacei, il rossetto o il gloss consigliato è color malva o bordeaux.

Bocca nude, rosa o rosso fiamma, a contrasto, se si è optato per il trucco rosa o per quello rosso, più d’impatto.

Il bronzo, il marrone e l’arancio che colorano lo sguardo richiedono labbra nude o rosso fuoco, per esaltare l’incarnato chiaro.