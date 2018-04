Emily Ratajkowski si conferma regina del glamour: lo scorso 17 aprile, alla première del suo nuovo film “I Feel Pretty” a Los Angeles, di cui è protagonista con la comica Amy Schumer e l’attrice Michelle Williams, la modella e it-girl ha rubato la scena a tutte le presenti confermandosi la più sexy sul red carpet.

Il merito? È del lungo abito nero interamente ricoperto di paillettes e con dettagli cut-out di Michael Kors Collection (abbinato e un paio di sandali con tacco vertiginoso). Lo sfoggio del suo leggendario ventre piatto ed ultra-tonico non solo ha provocato una sana ondata d’invidia alle ragazze della nostra redazione ma ha anche messo a tacere i rumors che la volevano in dolce attesa (dopo che lei stessa aveva postato su Instagram una foto con il commento “Bearing Fruit” che in inglese può significare “ottenere risultati positivi” ma anche “essere in dolce attesa”).

Sognate anche voi di essere sensuali come la magnifica Emily? Ecco i nostri shopping tips per copiare il suo look.

L’abito di H&M

Abito corto glitterato con dettaglio cut-out (28 euro).

L’abito di Haider Ackerman

Abito lungo con dettaglio cut-out (1.950 euro, su Farfetch.com)

I sandali di Yves Saint Laurent

Sandalo con cinturino in pelle nera e tacco “logo” (895 euro).

I sandali di Zara

Sandalo con cinturino in pelle (49,95 euro).