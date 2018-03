Nonostante il recente break-up con il fidanzato cantante Zayn Malyk, Gigi Hadid non molla il colpo e rimane stylish più che mai, concentrata sui suoi serratissimi impegni lavorativi (d’altronde serve tenacia per essere una delle 10 modelle più pagate al mondo).

Negli ultimi mesi la it-girl e top model ha regalato ai paparazzi un susseguirsi di look (a cui ispirarsi) costruiti attorno ad un sapiente mix di casual e streetwear. Proprio come quello che ha sfoggiato recentemente per le strade di New York che indossa con un’impareggiabile attitude.

La modella, raggiante in leisurewear, ha abbinato la giacca in nylon con maniche in montone della collezione di Maje x Schott a una felpa con cappuccio color senape e occhiali dorati di Linda Farrow. La giusta dose di femminilità è infine data dalla iconica borsa borchiata Valentino Rockstud.

Ecco i consigli di shopping della redazione per copiare il look newyorchese di Gigi Hadid.

Il giubbotto morbido di Zara

Bomber color block (29,95 euro).

La felpa di Mango

Felpa cropped con cappuccio (35,99 euro).

Il pantalone di H&M

Denim blu chiaro (19,99 euro).

La borsa di M ango

Effetto pelle con ricamo floreale e borchie (39,99 euro).

Gli occhiali di Diesel

Occhiali con montatura ovale (160 euro).