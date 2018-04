Nasconde le occhiaie, copre i brufoletti e cancella le discromie dell’incarnato: è il correttore, o concealer, un prodotto make-up dal colore simile a quello della pelle che serve a uniformare l’incarnato applicando uno strato di colore. Una vera e propria bacchetta magica se si sa come usarlo e quale cosmetico acquistare a seconda delle esigenze

Di solito è molto più pigmentato di un fondotinta e quindi è perfetti per piccoli ritocchi o per dare maggior precisione a determinate aree del viso, per esempio per mascherare difetti come le macchie o da applicare sulle occhiaie, dove il fondotinta difficilmente riesce a dare completa copertura o la giusta texture.

Correttore: a cosa serve e come si usa

Il correttore si applica dopo il fondotinta per dare un effetto po’ più coprente nelle aree del viso che hanno bisogno di maggior aiuto.

per dare un effetto po’ più coprente nelle aree del viso che hanno bisogno di maggior aiuto. Va applicato con le dita , per scaldare il prodotto facendo sì che il colore si fonda con la pelle.

, per scaldare il prodotto facendo sì che il colore si fonda con la pelle. Anche la spugnetta blender a goccia è uno strumento molto utile per stendere nella maniera giusta il correttore e sfumarlo, soprattutto sul contorno degli occhi.

a goccia è uno strumento molto utile per stendere nella maniera giusta il correttore e sfumarlo, soprattutto sul contorno degli occhi. La nuance pesca è utilizzata per contrastare il grigiore delle borse sotto agli occhi, il verde è perfetto per annullare gli arrossamenti, quindi macchie e imperfezioni, mentre il lilla è utile per illuminare qualsiasi sottotono giallastro donando alla carnagione più luminosità.

è utilizzata per contrastare il grigiore delle borse sotto agli occhi, il è perfetto per annullare gli arrossamenti, quindi macchie e imperfezioni, mentre il è utile per illuminare qualsiasi sottotono giallastro donando alla carnagione più luminosità. Per lavorare sulle occhiaie , meglio scegliere un prodotto di consistenza più liquida, che si stenda facilmente.

, meglio scegliere un prodotto di consistenza più liquida, che si stenda facilmente. Per intervenire sui brufoli è preferibile optare per texture più asciutte che si fissano meglio laddove c’è bisogno di maggior tenuta.

è preferibile optare per texture più asciutte che si fissano meglio laddove c’è bisogno di maggior tenuta. Se si vuole indossare un correttore verde per coprire certi rossori bisognerà farlo assolutamente prima del fondotinta.

Correttore: i 5 preferiti dalla redazione

1. Palette Essentielle di Chanel

Palette colorito 3-in-1: corregge, illumina e dona un colorito fresco e luminoso. Una palette per il colorito dal design ispirato allo spirito della collezione di gioielleria “Coco Crush”. È composta da un fard, un correttore e un illuminante, per un risultato make up fresco e luminoso per tutto il giorno. Il correttore ha una consistenza in balsamo, mentre illuminante e fard hanno consistenza in crema colata (60 euro).

2. Correttore Boi-ing Airbrush di Benefit

Correttore leggero e luminoso che nasconde le imperfezioni grazie ad un finish naturale e impercettibile che si fonde perfettamente sulla pelle. Basta picchiettare il correttore sul contorno occhi o su altre zone problematiche e sfumarlo delicatamente per eliminare in un attimo tutte le imperfezioni. Per una coprenza ancora più impalpabile, va applicato dopo il fondotinta. Disponibile in 3 colorazioni (25 euro).

3. Teint Idole Ultra Wear Camouflage di Lancome

La sua innovativa formula in crema si applica uniformemente e non appesantisce la pelle, per un effetto copertura totale senza scendere a compromessi. L’innovativa tecnologia a micro emulsioni garantisce un’elevata copertura unita a una sensazione di leggerezza. Basta una sola goccia di correttore per correggere le imperfezioni e uniformare l’incarnato. In 8 nuance (33 euro)

4. Fix it di Dior

Ispirandosi alle tecniche di make-up utilizzate nel Backstage, Dior inventa il suo primo correttore multi-uso. Come perfezionatore nella routine di maquillage o per dei piccoli ritocchi, corregge piccole discromie, aiuta ad attenuare le occhiaie, le zone d’ombra e prepara all’applicazione del rossetto. Sul contorno occhi, aiuta ad attenuare le zone d’ombra delle occhiaie e leviga i rilievi per uno sguardo più riposato (36 euro circa).

5. Radiant Creamy Concealer di Nars

Consistenza lussuosa e finitura luminosa. Uniforma la pelle con una coprenza modulabile da medio-leggera a elevata. Arricchito con ingredienti idratanti e multiazione, nutrienti per la pelle, e di una tecnologia di diffusione della luce, rende la carnagione più morbida e liscia, nascondendo istantaneamente le imperfezioni e riducendo le linee sottili e i segni di stanchezza. In 22 tonalità (30 euro circa).