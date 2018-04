Finalmente è venerdì ed è ormai tempo di pensare a cosa fare a Milano nel weekend del 13-15 aprile.

L’appuntamento cult è quello con Miart, la grande fiera internazionale dedicata all’arte moderna e contemporanea, che animerà la città con gli eventi collaterali dell’Art Week, tra visite guidate d’eccezione e inaugurazioni imperdibili.

Voglia di dedicarsi agli spazi outdoor di casa? La manifestazione da segnare in agenda allora è Giardini e terrazzi, per la prima volta a Milano, che promette una una domenica di relax a caccia di piante e fiori in grado di regalare, anche a un semplice balcone, un tocco glam e primaverile.

Ecco allora la nostra selezione di eventi per decidere cosa fare a Milano nel weekend del 13-15 aprile.

Miart e gli eventi dell’Art Week

Dal 13 al 15 aprile 2018 torna a Milano Miart, una delle più importanti fiere internazionali d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano, e caratterizzata dalla presenza di opere che spaziano dal primo Novecento fino alle più recenti esperienze, in costante dialogo tra tra arte moderna, arte contemporanea e design da collezione. Contestualmente la città sarà animata dagli eventi della Milano Art Week che coinvolgeranno tutte le principali realtà che operano nella promozione e nella conoscenza dell’arte moderna e contemporanea tra inaugurazioni, aperture e visite speciali a mostre e progetti. Due le novità di quest’anno: l’ART NIGHT NO PROFIT SPACES, sabato 14 aprile e l’apertura straordinaria delle gallerie milanesi nella giornata di domenica 15 aprile.

Miart, Fieramilanocity, Pad 3, Viale Scarampo. Venerdì e sabato dalle 12 alle 20. Domenica dalle 11 alle 19. Ingresso 15 euro

Quando l’arte è in alcantara

Fino a domenica 13 maggio Palazzo Reale ospita la mostra gratuita Nove viaggi nel tempo. Alcantara e l’arte nell’Appartamento del Principe, il terzo episodio di un ciclo di mostre che esplora le qualità di Alcantara come materiale per la creazione artistica. In esposizione 9 progetti curati da diversi talenti artistici del nostro tempo, tra pittura, moda, digital design e musica.

Fino a domenica 13 aprile. Venerdì e domenica 9,30-19,30 Sabato fino alle 22,30. Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12. Ingresso gratuito

Una tempesta dal paradiso

Fino al 17 giugno la Galleria d’Arte Moderna di Milano (GAM), il Museo Solomon R. Guggenheim di New York e UBS presentano la mostra Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa. La mostra costituisce l’ultimo appuntamento della Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative (MAP), una collaborazione storica tra Guggenheim e UBS che ha dato vita all’iniziativa più ampia che il museo abbia mai intrapreso nel campo della ricerca internazionale. I lavori presentati dai tredici artisti esplorano i temi della migrazione, della dislocazione, dell’architettura, della geometria e della storia grazie a un’ampia gamma di mezzi espressivi tra i quali lavori su carta, installazioni, fotografia, scultura e video. Una Tempesta dal Paradiso è stata presentata in anteprima al Guggenheim Museum nell’aprile del 2016.

Fino al 17 giugno dalle 9 alle 17,30. Galleria d’arte Moderna, Via Palestro 16. Biglietto 5 euro

Giardini e terrazzi

Primavera, tempo di dedicarsi a un po’ di sano giardinaggio. L’appuntamento da non perdere allora è quello con la manifestazione dedicata alla cura del verde, dopo 16 anni, approda a Milano, nella zona di Brera con un format tutto nuovo che si rivolge a professionisti ma anche semplici appassionati del settore. Gli espositori coinvolti, propongono una vasta gamma di piante e fiori da collezione, rose profumate (antiche e moderne), piante aromatiche, alberi da frutto rari, piante grasse, bonsai, bulbi e molto altro ancora.

Domenica 15 aprile dalle 10 alle 20. Piazza San Simpliciano

L’America di Fernanda Pivano

Lo spazio Oberdan ospita nel weekend la proiezione di Fernanda Pivano, l’altra America, film che racconta la straordinaria vita dalla celebre intellettuale, dallo spirito curioso e anticonformista, e la grande eredità culturale lasciata al mondo grazie al suo talento.

Venerdì alle 17, sabato alle 17,30 e domenica alle 21,15. Spazio Oberdan, Via Vittorio Veneto 2. Biglietto 7,50 euro

Architettura in mostra

Da poco inaugurata alla Triennale, “Le Architetture” è la prima mostra dedicata esclusivamente ad opere architettoniche di Alessandro e Francesco Mendini e il loro Atelier, in occasione di quasi 50 anni di collaborazione con Abet Laminati: 26 plastici, vere e proprie “sculture architettoniche”, realizzate appositamente per la mostra,13 disegni e due video raccontano questa avventura, unica nel panorama internazionale.

Fino al 6 maggio 2018, dalle 10,30 alle 20,30. Triennale, Viale Alemagna 6. Ingresso libero