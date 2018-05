Eventi food, iniziative d’eccezione e magari una serata a teatro: anche questo venerdì decidere cosa fare a Milano nel weekend dell’11-13 maggio non sarà (troppo) difficile.

Manifestazione di spicco di questo, speriamo soleggiato, fine settimana milanese è Orticola, la più celebre mostra-mercato dedicata a fiori e piante rare, allestita nella cornice dei Giardini Pubblici Indro Montanelli. Tante anche le iniziative dedicate al gusto, da Taste of Milano 2018, per assaporare piatti firmati da chef rinomati, alla curiosa tappa milanese del Festival del Gelato.

Ecco allora qualche suggerimento per scegliere cosa fare a Milano nel weekend dell’11-13 maggio.

Una cena sulla Torre

Lo scorso mercoledì è stato ufficialmente inaugurato il ristorante Torre ospitato al sesto e settimo piano del nuovo edificio della Fondazione Prada. La location, che combina opere d’arte e arredi di design, si snoda su una superficie di 215 mq suddivisa in due aree: il bar e il ristorante. Per una cena con vista, imperdibile la terrazza esterna, a pianta triangolare, che si affaccia sullo spazio urbano. La proposta gastronomica del ristorante prevede un menù ispirato alle migliori tradizioni regionali italiane, mentre i dessert spaziano tra i grandi classici della pasticceria.

Ristorante Torre, Via Lorenzini 14. Aperto tutti i giorni, escluso il martedì, nei seguenti orari: Bar dalle 18 alle 2. Ristorante dalle 19 alle 24.

Milano, città dei fiori

Torna anche quest’anno Orticola, la più importante vetrina italiana per il vivaismo di ricerca nazionale e internazionale che da 23 anni destina i proventi al verde cittadino. Tema di questa edizione “Al piacer mio”, che invita i vivaisti a raccontare il piacere della coltivazione attraverso la scelta delle loro piante “del cuore”. Novità di quest’anno invece GymGIARDINO, iniziativa che intende svelare come il giardinaggio possa diventare un originale modo anche per prendersi cura di se stessi e del proprio benessere fisico. Tanti anche gli eventi collaterali che animeranno la città durante la manifestazione. Maggiori info: Orticola.org.

Dall’11 al 13 maggio presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli. Ingresso dalle 9,30 alle 19,30. Biglietto 11 euro.

Un festival… poetico

Incontri, letture, performance, presentazioni, dibattiti e convegni: è l’intenso programma del primo Festival Internazionale di Poesia di Milano ospitato all’interno del Museo delle Culture durante il weekend. L’obiettivo è quello di celebrare l’espressione poetica in tutte le sue declinazioni, riconoscendo i valori culturali di ogni paese rappresentato e approfondendone gli aspetti dell’identità.

Sabato 12 maggio e domenica 13. Dalle 10.30 alle 22. Mudec, Via Tortona 56.

Incontro col gusto

L’evento food da non perdere questo weekend è invece Taste of Milano 2018, celebre manifestazione giunta alla sua nona edizione: 60 i piatti da assaggiare, creati da 11 chef selezionati tra quelli alla guida dei ristoranti migliori della città. Il menu firmato da ogni chef è composto da 4 portate che raccontano la loro filosofia, e da un piatto speciale, il loro cavallo di battaglia.

Taste of Milano 2018. Fino a domenica 13 maggio. The Mall – Porta Nuova. Biglietti a partire da 18 euro.

Festival del gelato

Per i golosi, l’appuntamento da non perdere è quello con la tappa milanese del Festival europeo dedicato al mondo del gelato. Giunto alla sua nona edizione, il Gelato Festival è un concorso che attraversa l’Europa e gli Stati Uniti premiando i migliori gelatieri e i gusti da loro creati per l’occasione. Tra laboratori, eventi e spazi degustazione, la gara vedrà sfidarsi i gusti di gelato più originali.

Il 12 e 13 maggio, dalle 12 alle 20. In Piazza Castello. Biglietto 12 euro.

Shakespeare all’Elfo

Una delle opere più celebri di Shakespeare torna in scena al Teatro Elfo di Milano, in una nuova versione firmata da Elio De Capitani e Lisa Ferlazzo Natoli. Tragedia della gelosia e del sesso, ma anche dei rapporti interrazziali e culturali, come della potenza manipolatoria delle parole, l’Otello continua a esercitare sul pubblico un fascino potente e misterioso. Un motivo in più per non perdersi l’appuntamento teatrale.

Fino al 20 maggio. Sabato alle ore 20,30. Domenica alle ore 16. Teatro Elfo Puccini, Corso Buenos Aires, 33. Biglietti da 32 euro.

Vino, che passione!

Durante il weekend approda al Museo Diocesano anche Best Wine Stars, l’iniziativa enologica organizzata da Prodes Italia in collaborazione con la sommelier Adua Villa. Un possibilità unica per scoprire le migliori cantine italiane, affermate ed emergenti, tra degustazioni e acquisti. Non solo, i più curiosi avranno la possibilità, prenotandosi in anticipo, di prendere parte a lezioni a tema.

Sabato 12 e domenica 13 maggio. Dalle 11 alle 21. Museo Diocesano, Corso di Porta Ticinese 95. Biglietti da 16 euro.