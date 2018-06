Siete ancora indecise su cosa fare a Milano nel weekend dell’1-3 giugno 2018? Se non avete in programma fughe al mare o gite furiporta, abbiamo qualche suggerimento per voi.

Quello che sta per iniziare è infatti l’ultimo fine settimana della mostra evento Frida Kahlo oltre il mito: per festeggiare il grande successo di pubblico ottenuto, il Mudec ospita infatti tanti incontri speciali e aperture straordinarie da non perdere.

Musica, incontri e tanto intrattenimento invece con una nuova edizione di Milano Radiocity, festival radiofonico che trasformerà la città in una sorta di grande emittente live, coinvolgendo personaggi famosi, tra giornalisti, conduttori e dj.

Ecco allora la nostra consueta selezione di eventi per decidere cosa fare a Milano nel weekend dell’1-3 giugno 2018.

Una gita al museo

Torna anche questo weekend l’iniziativa #domenicalmuseo che consente di visitare gratuitamente i principali luoghi di interesse culturale della città, tra musei, siti archeologici e monumenti. Tra le visite da non perdere, quella al Cenacolo Vinciano.

Per maggiori info: beniculturali.it

L’Aida alla Scala

Domenica 3 giugno da non perdere anche l’ultima replica dell’Aida di Verdi alla Scala, per il ciclo ScalAperta. Il capolavoro viene proposto in occasione dei 95 anni del suo regista, Franco Zeffirelli. Lo spettacolo, suggestivo e colossale, è diretto da Daniel Oren con il coro, il corpo di ballo e l’orchestra del Teatro alla Scala e la partecipazione degli Allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia scaligera.

Domenica 3 giugno, ore 20. Teatro alla Scala, Via Filodrammatici 2. Biglietti da 125 euro

Ultima chiamata per Frida

Ultimo weekend per visitare la mostra Frida Kahlo. Oltre il mito che si conclude ufficialmente domenica 3 giugno. L’espozione, curata da Guido Sileo, ha riscontrato un grandissimo successo di pubblico tanto che da giovedì 31 fino alla chiusura di domenica si festeggerà con 5 giornate di aperture straordinarie ed eventi speciali. Da non perdere la presentazione libro From Frida with love. Domenica, inoltre, tutti i visitatori potranno portar con sé un ricordo di Frida Kahlo: da una grande boule si potranno infatti “pescare” parole, poesie e pensieri della grande artista messicana.

Fino a domenica 3 giugno, sabato e domenica dalle 9 alle 22,30. Museo delle Culture, Via Tortona 33. Ingresso 15 euro

Il Festival delle radio

Dall’1 al 3 giugno, torna anche Radiocity Milano, il festival dedicato alle radio che porta in città un ricco programma a base di musica ma anche di incontri con giornalisti, dj e conduttori radiofonici tra i più conosciuti. Tanti anche gli eventi en plain air, nei parchi più belli della città. Per conoscere il programma: radiocitymilano.it

Dal 1 al 3 giugno 2018. Piazza del Cannone

L’isola di Arturo… in mostra

Si intitola Ritorno all’isola di Arturo la mostra della giovane fotografa Marta Giaccone allestita presso la galleria Still. L’esposizione è infatti ispirata al celebre libro di Elsa Morante e racconta l’isola di Procida attraverso lo sguardo di un gruppo di adolescenti, fotografati in diversi momenti della loro vita.

Fino al 15 giugno 2018. Sabato e domenica su appuntamento. Galleria Still, Via Balilla 36. Ingresso libero.

Ricordando la poetessa dei Navigli

Domenica 3 giugno il Museo Martinitt e Stelline ospita invece la presentazione del libro Alda Merini, la poetessa dei Navigli, scritto da Aldo Colonello caro amico della celebre autrice milanese. L’iniziativa fa parte del ciclo di eventi Incontriamoci al Museo, Milano come non l’avete mai vista.

Domenica 3 giugno ore 11. Museo Martinitt e Stelline, Corso Magenta 57