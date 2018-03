Pranzi e cene fuori rappresentano una minaccia per la dieta? Il dubbio, va da sé, riguarda moltissime donne che per smaltire qualche chiletto di troppo si trovano a fare i conti anche con le proprie abitudini e il proprio stile di vita.

Rinunciare a una cena fuori tra amici o a un pranzo con i colleghi non è però l’unica possibilità per evitare di mettere a repentaglio i sacrifici fatti: insomma, anche a dieta si può andare a mangiare fuori, purché si rispettino delle regole fondamentali.

Che si tratti di un ristorante tradizionale, piuttosto che di cucina etnica o di una semplice ma gustosissima pizza, infatti, basta un po’ di buon senso e qualche accortezza per non sgarrare e per non mandare in fumo i buoni propositi.

Scettiche? Ecco allora le regole d’oro per mangiare fuori anche quando si è a dieta.