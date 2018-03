Cosmoprof 2018 è alle porte, e Bologna si prepara ad ospitare il grande evento internazionale dedicato alle novità e alle tendenze di tutti i settori dell’industria beauty: dai capelli alle unghie, dai trattamenti viso e corpo alla profumeria, dal make-up ai macchinari, con un’attenzione sempre più rilevante per il mondo dei cosmetici bio e green.

Vediamo, allora, cos’è Cosmoprof 2018, le date dell’appuntamento, dove comprare i biglietti e quali sono gli espositori da non perdere.

Cos’è Cosmoprof 2018

Cosmoprof Worldwide Bologna è ormai da 51 anni un vero e proprio osservatorio internazionale privilegiato sulle tendenze della cosmetica e del mondo beauty riservato ai professionisti del settore. Lo spazio espositivo occupa l’intero quartiere fieristico di BolognaFiere ed è dedicato ai diversi mondi: Perfumery and Cosmetics, Natural Products, Packaging, Machinery, Contract Manufacturing and Raw Materials, Beauty and Spa, Hair and Nails.

Per facilitare le opportunità di networking e di business per aziende, retailer e operatori, Cosmoprof 2018 ha dato vita a una fiera composta da tre saloni che rispondono alle esigenze specifiche di ogni settore:

Cosmopack dedicata alla filiera produttiva della cosmetica in tutte le sue componenti, materie prime, macchinari e automazione, packaging, produzione conto terzi e soluzioni full service;

COSMO Perfumery & Cosmetics con le novità del mondo della profumeria e della cosmesi;

COSMO Hair & Nail & Beauty Salon che raccoglie le aziende di prodotto finito per il mondo dei capelli, delle unghie e dell'estetica, gli espositori di apparecchiature per centri estetici e Spa e gli specialisti in accessori e arredi.

Cosmoprof 2018, le date

Cosmoprof Worldwide Bologna si tiene presso BolognaFiere tra il 15 e il 19 marzo 2018. In particolare le date sono: Cosmopack e COSMO Perfumery & Cosmetics dal 15 al 18 marzo 2018, COSMO Hair & Nail & Beauty Salon dal 16 al 19 marzo 2018.

L’apertura al pubblico della manifestazione è tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30.

Cosmoprof 2018: quanto costano e dove acquistare i biglietti

Il costo del biglietto di Cosmoprof 2018 dipende dal numero di giorni per cui si acquista e se si compra online (si può risparmiare così fino al 40%) o presso la biglietteria in fiera. I biglietti acquistati in fiera costano: 55 euro per un giorno, 70 euro per 2 giorni, 85 euro per 3 giorni e 100 euro per l’abbonamento.

I biglietti acquistati online (è necessario essere registrati al sito ed è possibile acquistare massimo 2 biglietti per ciascun utente registrato) costano: 35 euro per un giorno, 50 euro per 2 giorni, 65 euro per 3 giorni e 90 euro per l’abbonamento.

Gli espositori da non perdere a Cosmoprof 2018