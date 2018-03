L’attesa sta per finire: a Cosmoprof 2018, a Bologna dal 15 al 19 marzo, è quasi tutto pronto per farci scoprire le tendenze beauty che verranno. Per la 51esima edizione del grande evento dedicato ai professionisti della cosmesi, sono attesi 2776 espositori provenienti da 70 Paesi del mondo.

Ma quali sono le novità più interessanti, quelle da non perdere? Ve le diciamo noi.

Leggi anche Cosmoprof 2018: tutto quello che c’è da sapere