La migliore alternativa al fondotinta? La crema colorata viso (la sigla CC sta per “color control cream”) è un vero toccasana in fatto di make-up, per chi non ama cosmetici pesanti, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, perché contiene filtri solari di varia gradazione.

Si tratta di un prodotto leggero che uniforma il colorito eliminando i rossori più evidenti ed è perfetto per idratare, rispettando in maniera delicata, l’equilibrio dermatologico. La cc cream è consigliata a chi ha una pelle mista o grassa, a chi ha la necessità di uniformare il colore della pelle in modo da renderlo luminoso e dall’aspetto levigato ed è ottima soprattutto per le donne dai 30 ai 40 anni. Ecco la selezione delle 10 migliori del 2018, capaci di curare la bellezza e la salute della pelle in un unico gesto.

1. CC Cream di Chanel

Idratata e lenita, la pelle è perfettamente protetta e uniformata. Rughe e rughette sono levigate. Il colorito appare fresco, luminoso, naturale. Il risultato make up è a lunga tenuta. Grazie al complesso Prunus Persica, stimola le difese naturali della pelle contro l’invecchiamento e gli agenti inquinanti. L’acido ialuronico aiuta a preservare un livello d’idratazione ottimale per tutto l’arco della giornata. Un estratto di origine marina dona sollievo a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili. I filtri solari schermano efficacemente i raggi UVA/UVB (62 euro).

2. Superdefense CC Cream di Clinique

Protezione e luminosità in un solo gesto. Formula leggera e priva di oli, la sua speciale tecnologia perfezionatrice del colorito ti aiuterà a ritrovare lo splendore di un tempo, in un attimo. Le piccole imperfezioni scompaiono all’istante e il viso appare più luminoso. In più, grazie agli antiossidanti, all’idratazione e alla protezione solare di Superdefense puoi restituire alla tua pelle un aspetto visibilmente sano, oggi e nel tempo (35 euro).

3. Tinted Moisturizer di Laura Mercier

Leggero e straordinariamente idratante, è un idratante colorato che migliora l’incarnato. Texture setosa e finish leggerissimo. Contiene un complesso vitaminico antiossidante di vitamine C ed E che agisce come uno scavenger di radicali liberi per proteggere la pelle anche dagli effetti più aggressivi dell’ambiente. Questa formula leggera offre una protezione ideale dai raggi nocivi e dannosi del sole con un filtro solare SPF 20 UVB / UVA ad ampio spettro, mentre il colore estremamente resistente rimane vero e indossa in modo uniforme (49 euro).

4. Pure Radiant Tinted Moisturizer di Nars

Trattamento idratante colorato dalla texture leggera, con filtro solare SPF 30 a largo spettro, capace di migliorare lo stato generale della pelle, regalandole un aspetto luminoso e naturale. Ideale per una pelle dall’aspetto quasi nudo, ma visibilmente più bella. Questa formula senza oli avvolge la pelle in un velo traslucido di colore e la protegge dall’azione nociva del sole, idratandola e rimineralizzandola per rivelare una grana più soffice e levigata e un incarnato più radioso e naturale (40 euro).

5. Crema Colorata da giorno di Korff

Cosmetico di ultima generazione; particolarmente indicata durante il periodo estivo, come unico trattamento di bellezza per il giorno, dalla texture morbida e vellutata. La sua formulazione innovativa la rende un esclusivo trattamento viso giorno anti-età con effetto filler ottico immediato. La presenza di XL-Peptides favorisce la riduzione delle rughe e ridensifica l’epidermide, mentre filtri UV SPF15 proteggono la pelle dai segni del foto invecchiamento. Il volto ritrova subito un aspetto più liscio e disteso, le rughe meno visibili e l’incarnato risulta più luminoso, uniforme e fresco (85 euro).

6. Phyto-Touche Gel di Sisley

Gel colorato, mat o iridescente, fresco e fondente, per un effetto “bonne mine” naturale e uniforme in tutta trasparenza. I pigmenti riflettono la luce e i riflessi dorati-ramati assicurano un incarnato dal colorito del tutto naturale. La texture fine e leggera si fonde naturalmente con la pelle. Grazie agli estratti vegetali contenuti nella formula, lascia la pelle morbida e assicura un’idratazione ottimale. L’incarnato è luminoso, l’abbronzatura sublimata e la pelle, idratata e morbida (71 euro).

7. Complexion Rescue di BareMinerals

A metà strada tra BB cream; CC cream e crema colorata, questo trattamento colorato idrata e illumina la pelle. Assicura un aumento del 215% del livello di idratazione della pelle dopo una sola settimana di utilizzo. Idratazione intensa e coprenza luminosa per un colorito splendente di salute. Alghe marine donano una profonda idratazione, mentre i sali minerali rivitalizzano la pelle. La globularia cordifolia, dalle proprietà antiossidanti, protegge la pelle dalle aggressioni esterne. Protezione solare SFP 30 non chimica a base di minerali (22 euro).

8. Crema Idratante Colorata di Jowaé

La sua texture in crema vellutata aderisce alla pelle in un istante lasciando soltanto un velo sublimatore, delicatamente profumato. Infusione di Acqua di fiori di sakura dissetante, la Crema Idratante Colorata contiene glicerina vegetale e un estratto di pino, captatori d’acqua. Per una protezione rafforzata, i Lumifenoli antiossidanti sono associati a un estratto di alga rossa. Infine, i pigmenti d’origine minerale di questa BB cream rivisitata sublimano il colorito, tutto in un solo gesto (14,90 euro).

9. Multi-Intensive Crema Antirughe Ridensificante Colorata di Clarins

Un delicato velo idratante colorato dona alla pelle un colorito dorato, dall’aspetto sano. L’effetto ottico dei pigmenti illuminanti attenua le rughe, uniforma il colorito e leviga i contorni del viso. Pueraria lobata e calice di cachi rinforzano la pelle dopo i 5 anni, rendendola più resistente alle rughe. Previene l’invecchiamento grazie ai filtri UVA-UVB. Disponibile in 4 tonalità. Può sostituire il duo cremagiorno-fondotinta. Si applica con massaggi leggeri, direttamente sulla pelle o dopo Supra Sérum Haute Exigence, se la pelle è molto devitalizzata (65 euro).

10. Anti-Pollution CC Cream di Madara

Innovativa formula SPF15 naturale e setosa, che combina molteplici benefici per la cura della pelle e azione abbellente per una finitura impeccabile, ma dall’aspetto naturale. Corregge tutte le imperfezioni del tono della pelle, arrossamenti e macchie scure. Scientificamente provato protegge la pelle dagli inquinanti urbani, protegge il microbioma della pelle, prevenire i pori ostruiti e l’infiammazione. Protezione solare UVA / UVB ad ampio spettro e acido ialuronico profondamente idratante (30 euro).